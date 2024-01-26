寒流8度仍吹冷氣！眾困惑「開26度會變暖嗎」 台電解答曝關鍵
近幾日寒流來襲，許多地方早晚氣溫都降到8度左右，非常的寒冷，民眾在睡覺時都能明顯感覺到寒意，然而就有網友表示「現在這種8度的天氣，如果吹冷氣的話，開26度室內溫度會變暖嗎？」貼文引起討論，而台電也解答了正確答案，表示最重要的關鍵在於自家的冷氣機是否「冷暖功能」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「現在氣溫大約是8度，家裡沒有其他電暖爐之類的家電，倒是有一台冷氣，在這種情況下，如果冷氣開26度的話，室內是否會變溫暖？」而也有網友曾經在爆系社團提到「最近天氣真的超冷，直接把窗戶關上，冷氣調到28度感覺好像有變溫暖，是心理作用嗎？這樣開應該有效吧？」
相關貼文曝光後，不少網友紛紛回應「都叫冷氣了怎麼可能會變暖，除非你的機型是冷暖氣機喔」、「如果這樣的人趕快關掉吧，沒有冷暖氣功能的話，只是在浪費電」、「這樣應該只有送風吧？如果這樣有效，冷暖氣業者在賣什麼哈哈哈哈」、「冷氣機不可能會變暖啦！不要浪費電」。
事實上，關於這題，台電早在2021年就已經在粉專曾經解答過，台電指出「如果冬天要打開冷氣，關鍵是家中使用的冷氣機型是否有暖氣功能，如果只是冷專型的冷氣的話，當設定溫度高於室內環境溫度時，壓縮機會停止運轉，無法產生熱風，因此無法達到變暖的效果哦！」
至於安裝冷氣購買「冷暖氣機型」，是否比使用電暖爐CP值高？《NOWnews》也實際訪問電器行的莊師傅，他透露「冷暖氣機現在已經慢慢變成趨勢，主要一大原因是因為很多冷氣機型現在都是做一級變頻的關係，開機耗電量大概落在500瓦至1000瓦不等，變頻的最大特性就是達到設定溫度之後，耗電量就會大幅度降低」。
莊師傅也強調「電暖爐因為沒有暖房功能，針對的是身體局部的溫暖功效，市售電暖爐輸出功率大約是1000瓦至1400瓦，用一個小時電費就將近要4元，如果是租屋族不是以台電計費的話，一度5元來算，開一整個月電費就會非常驚人，相比之下，如果有預算的人還是直接購買冷暖氣機，性價比會比較高」。