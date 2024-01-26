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雲端發票越來越難中崩潰！「真實理由」財政部認證：難怪2年沒中

▲統一發票11-12月期發票號碼日前開出，雲端發票專屬獎號碼也隨之出爐，不少人沒中傳統跑球號碼，卻靠雲端專屬獎中百萬。（圖/NOWnews資料照）
▲統一發票11-12月期發票號碼日前開出，雲端發票專屬獎號碼也隨之出爐，不少人沒中傳統跑球號碼，卻靠雲端專屬獎中百萬。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

統一發票11-12月期發票號碼日前開出，不少幸運兒在超商購買便宜的商品就中千萬大獎，相當的幸運，而現在人有許多都使用載具發票，每兩期也非常期待財政部加開的「雲端發票獎」，不過幾家歡樂幾家愁，有人沒中發票號碼卻中雲端發票獎，有人則是雙雙槓龜。就有網友討論「大家有覺得雲端發票已經越來越難中了嗎？」貼文引起廣大迴響，不少人都點破關鍵，就是因為「使用的人已經越來越多」所導致。

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在最新一期統一發票開獎號碼出爐之後，就有不少網友在「Dcard」社群報喜，有人幸運靠著雲端發票獎項中了100萬元，也有不少人中獎800元、2000元等，但更多的是哀嚎的人，甚至有女網友留言表示「我真的要崩潰了....我已經2年沒有中發票的獎項，以前剛開始用載具動不動就中500，現在一張都不給我中了，好傷心啊！」

▲不少人開心對中雲端發票專屬獎，但也有大票人槓龜0元，而且已經有2年沒有中過獎，相當悲慘。（圖/Dcard）
▲不少人開心對中雲端發票專屬獎，但也有大票人槓龜0元，而且已經有2年沒有中過獎，相當悲慘。（圖/Dcard）
留言也釣出不少苦主「任何中獎機率到我這邊都變成0」、「超級扯.....582張發票沒中半張，我也快2年沒中了，真的沒偏財運」、「167張沒中獎路過，冬天已經很冷，但心更冷」、「雲端發票真的越來越難中，是不是因為使用的人變多？」、「雲端發票感覺越來越難中了，以前隨便都中500，去年全部槓龜」、「想當初雲端隨便中，現在太多人用了，好難中啊！」

不過，也有人針對「因為使用雲端發票變多導致中獎率變低」感到有異議，認為雲端發票中獎號碼開獎就像是彩券一樣，越來越多人用電子發票也不會影響自己是否會中獎，一切還是看當月持有的發票數量來決定，並且舉例，就算當期威力彩全台灣只有1個人買，他也不會因此比較容易對中號碼，但這樣的說法引起正反兩派論戰。

針對網友這樣的分析，《NOWnews》記者實際到財政部的官網查詢，發現在財政部「雲端發票專屬獎」的欄位當中，每一期的中獎號碼都會列出，而且財政部公布的組數都會與開出的獎數「數量吻合」，也就是說，依照現在每期雲端發票獎最低獎項500元是165萬組來看，開出的號碼真的是165萬組。

▲財政部電子發票服務整合平台推出「載具歸戶」功能，只要設定綁定帳戶（歸戶）者，雲端發票會自動匯入中獎帳戶。（圖／記者徐銘穗攝）
▲雲端發票的開獎模式跟傳統發票不同，是取用已經登入的雲端發票號碼中，抽取相對應的獎項組數，鼓勵民眾多多使用雲端發票。（圖／記者徐銘穗攝）
簡言之，財政部近幾年致力推廣民眾使用雲端發票，因此推出雲端發票專屬獎，其開獎的方式就跟傳統發票開獎模式不同！是取用「已經登入的雲端發票號碼中」抽取對應獎項的組數，而並非像是傳統發票開獎跑球號讓民眾對獎，如此一來才有「鼓勵民眾多多使用雲端發票」的用意。

為了驗證該推論，記者致電詢問財政部新聞聯絡人林宥慧科長，她向記者透露「雲端發票專屬獎的序號產生方式，就是從民眾已經載入的發票當中抽取」，證實了「只要越多人使用，序號基數本身就會越大，因此許多人認為比較難中獎的原因成立，因為現在使用雲端發票的人數已經在2023年9月衝到53%，跟過去剛開始發展已經相去甚遠，中獎率當然也會變低，但是使用雲端發票多一次抽獎機會何樂而不為，不要氣餒，說不定下次百萬幸運兒就是你哦！

▲雲端發票的使用率已經在2023年9月份突破53%，專屬獎中獎率變低也是非常正常的，記者最新一期也是大槓龜。（圖/記者張嘉哲合成）
▲雲端發票的使用率已經在2023年9月份突破53%，專屬獎中獎率變低也是非常正常的，記者最新一期也是大槓龜。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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