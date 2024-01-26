雲端發票越來越難中崩潰！「真實理由」財政部認證：難怪2年沒中

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留言也釣出不少苦主「任何中獎機率到我這邊都變成0」、「超級扯.....582張發票沒中半張，我也快2年沒中了，真的沒偏財運」、「167張沒中獎路過，冬天已經很冷，但心更冷」、「雲端發票真的越來越難中，是不是因為使用的人變多？」、「雲端發票感覺越來越難中了，以前隨便都中500，去年全部槓龜」、「想當初雲端隨便中，現在太多人用了，好難中啊！」
不過，也有人針對「因為使用雲端發票變多導致中獎率變低」感到有異議，認為雲端發票中獎號碼開獎就像是彩券一樣，越來越多人用電子發票也不會影響自己是否會中獎，一切還是看當月持有的發票數量來決定，並且舉例，就算當期威力彩全台灣只有1個人買，他也不會因此比較容易對中號碼，但這樣的說法引起正反兩派論戰。
針對網友這樣的分析，《NOWnews》記者實際到財政部的官網查詢，發現在財政部「雲端發票專屬獎」的欄位當中，每一期的中獎號碼都會列出，而且財政部公布的組數都會與開出的獎數「數量吻合」，也就是說，依照現在每期雲端發票獎最低獎項500元是165萬組來看，開出的號碼真的是165萬組。
簡言之，財政部近幾年致力推廣民眾使用雲端發票，因此推出雲端發票專屬獎，其開獎的方式就跟傳統發票開獎模式不同！是取用「已經登入的雲端發票號碼中」抽取對應獎項的組數，而並非像是傳統發票開獎跑球號讓民眾對獎，如此一來才有「鼓勵民眾多多使用雲端發票」的用意。
為了驗證該推論，記者致電詢問財政部新聞聯絡人林宥慧科長，她向記者透露「雲端發票專屬獎的序號產生方式，就是從民眾已經載入的發票當中抽取」，證實了「只要越多人使用，序號基數本身就會越大，因此許多人認為比較難中獎的原因成立，因為現在使用雲端發票的人數已經在2023年9月衝到53%，跟過去剛開始發展已經相去甚遠，中獎率當然也會變低，但是使用雲端發票多一次抽獎機會何樂而不為，不要氣餒，說不定下次百萬幸運兒就是你哦！