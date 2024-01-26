尾牙必吃潤餅、刈包！專家揭寓意 餐桌雞頭沒指到「仍暗藏危機」
今（26）日為農曆12月16日，適逢民間俗稱的「尾牙」，各大公司行號都會在此時設宴，酬謝員工一年的辛勞。不過在習俗上，若老闆想要趁此時解雇認為不適用的員工，都會將雞頭朝向那個人的位置，暗示過完年後不用再來上班了。對此，民俗專家謝沅瑾也解釋，其實沒被雞頭指到也可能暗藏危機，而尾牙這天為何要吃「刈包」與「潤餅」的由來也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
民俗專家謝沅瑾在臉書粉專「謝沅瑾命理／民俗文化研究中心」上發文分享，根據習俗，若是有老闆想要趁此時解雇認為不適用的員工，只要把雞頭朝向那個人的位置，便是暗示過完年後不用再來上班了。當然也有老闆為了避免尷尬，乾脆就不發尾牙請帖該員工。
但並不是「尾牙」沒被雞頭對到，就保證沒有問題，謝沅瑾補充，因為習俗上員工在過年後若是沒有受邀參加「頭牙」，通常也代表離職之日不遠，不過若是吃到「頭牙」，代表今年工作有著落，與吃尾牙時那種緊張擔心的心情截然不同，因此民俗上就有了「食尾牙面憂憂，食頭牙撚嘴鬚」的趣味說法。
謝沅瑾也提到，作牙時一般會吃「刈包」與「潤餅」，因為「刈包」類似饅頭剖開的形狀，刈包中間會放滷肉片、糖粉、花生粉、酸菜、香菜等餡料，看上去就像一個皮包裝滿錢財的樣子，因此便象徵「發財」。
謝沅瑾也透露，而「潤餅」則是由糯米磨成粉，揉勻成薄皮狀，裡面包紅蘿蔔絲、豆芽菜、筍絲、虎苔、花生粉、甚至肉絲或肉片等所製成的食物。由於潤餅形似捲成一捲的古代銀票，因此便隱含有「發財富潤」之意。