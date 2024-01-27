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NBA／Luka Doncic單場73分！追平張伯倫並列史上第4　現役第一人

▲Luka Doncic砍下73分打破隊史紀錄，在NBA史上也僅次於張伯倫和Kobe Bryant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luka Doncic砍下73分打破隊史紀錄，在NBA史上也僅次於張伯倫和Kobe Bryant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

達拉斯獨行俠超級球星Luka Doncic今（27）日在達拉斯獨行俠以148:143擊敗亞特蘭大老鷹的比賽中，砍下追平NBA史上單場第4高的73分，在聯盟中僅次於「張大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）和「黑曼巴」Kobe Bryant，這一晚也讓Doncic成為現役單場得分的紀錄保持人。而綜觀本場比賽，對手亞特蘭大老鷹隊的防守者無法給Doncic造成實質壓力，是促成他寫下紀錄之夜的原因。

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此役Doncic的狀態奇佳無比，上場45分鐘，全場33投25中，三分球13投8中，得到得到破獨行俠隊史紀錄的73分，完全把同屆選秀的明星後衛Trae Young的30分11助攻的數據給比了下去。

Doncic過去在聯盟之中就是得分爆發力極強的明星球員，不過今天他的狀態比平時更加火燙，前三節打完就已經26投20中，攻下57分；末節更是一度在1分鐘之內連得8分。

老鷹高瘦鋒線難以守住Doncic　讓其創造歷史

這場比賽老鷹大部份時間使用203公分、身材高瘦的Jalen Johnson來防守Doncic，但對於體型壯碩的Doncic來說，他完全不構成威脅，在身體碰撞頂開防守者後，就可以輕鬆得到出手空檔。

之後老鷹又換成了更壯一些的Saddiq Bey來防守，但Doncic手感已經投順，在擋拆後輕鬆獲得了切入空檔，再加上他今晚的三分球神準，因此防守者真的沒有太多辦法。

僅次於張伯倫和Kobe　單場73分排名史上第4

▲洛杉磯湖人隊已故球星「黑曼巴」Kobe Bryant。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人隊已故球星「黑曼巴」Kobe Bryant曾在2006年砍下單場81分，成為史上第2高的得分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
根據相關數據，過去NBA單場得分最高的紀錄保持人是張伯倫的100分，而Kobe曾在2006年砍下81分，排名第2；第3名仍然是張伯倫自己保持的單場78分，第4名也是張伯倫，他曾經單場兩次砍下73分。另外，名將David Thompson過去也曾經砍下過單場73分。

而Doncic這一場比賽攻下73分，也讓他追平幾位前輩的紀錄，被書寫在歷史之上。而73分也超越Embiid的單場70分，成為本季的最高得分。

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