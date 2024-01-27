NBA／Luka Doncic單場73分！追平張伯倫並列史上第4　現役第一人

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此役Doncic的狀態奇佳無比，上場45分鐘，全場33投25中，三分球13投8中，得到得到破獨行俠隊史紀錄的73分，完全把同屆選秀的明星後衛Trae Young的30分11助攻的數據給比了下去。
Doncic過去在聯盟之中就是得分爆發力極強的明星球員，不過今天他的狀態比平時更加火燙，前三節打完就已經26投20中，攻下57分；末節更是一度在1分鐘之內連得8分。
老鷹高瘦鋒線難以守住Doncic 讓其創造歷史
這場比賽老鷹大部份時間使用203公分、身材高瘦的Jalen Johnson來防守Doncic，但對於體型壯碩的Doncic來說，他完全不構成威脅，在身體碰撞頂開防守者後，就可以輕鬆得到出手空檔。
之後老鷹又換成了更壯一些的Saddiq Bey來防守，但Doncic手感已經投順，在擋拆後輕鬆獲得了切入空檔，再加上他今晚的三分球神準，因此防守者真的沒有太多辦法。
僅次於張伯倫和Kobe 單場73分排名史上第4
根據相關數據，過去NBA單場得分最高的紀錄保持人是張伯倫的100分，而Kobe曾在2006年砍下81分，排名第2；第3名仍然是張伯倫自己保持的單場78分，第4名也是張伯倫，他曾經單場兩次砍下73分。另外，名將David Thompson過去也曾經砍下過單場73分。
而Doncic這一場比賽攻下73分，也讓他追平幾位前輩的紀錄，被書寫在歷史之上。而73分也超越Embiid的單場70分，成為本季的最高得分。