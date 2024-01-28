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台灣最強珍奶公佈！「冠軍地位稱霸30年」　春水堂、迷客夏輸給它

▲台灣手搖飲的代表「珍珠奶茶」相當熱門，每家品牌都有不同特色，其中春水堂的珍奶也廣受好評，甚至連外國人來台都會朝聖。（圖／取自春水堂粉專）
▲台灣手搖飲的代表「珍珠奶茶」相當熱門，每家品牌都有不同特色，其中春水堂的珍奶也廣受好評，甚至連外國人來台都會朝聖。（圖／取自春水堂粉專）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人相當熱愛喝手搖飲，就算是冬天，還是有許多人要來上一杯，而說到台灣手搖飲的代表，那絕對是「珍珠奶茶」，不過市售的手搖品牌這麼多，到底哪間珍珠奶茶才是最頂、最能代表台灣的呢？近日，就有網友發起「台灣最頂珍珠奶茶」爭霸賽，吸引1.3萬人投票參與，結果最後脫穎而出的是長久不被後起新秀打敗的「五十嵐」，成為台灣最頂珍奶冠軍。

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一名網友在「Dcard」發起投票，表示要來進行一場台灣最頂珍奶的爭霸賽，選了4間具有珍奶代表性的店家，包括「五十嵐」、「珍煮丹」、「茶湯會」以及「迷客夏」，要網友票選出心目中最頂的珍奶，最終一共吸引了1萬3872名網友參與投票。

▲Dcard網友發起「台灣最頂珍奶」的投票，吸引超過1萬3千人參與，最終由五十嵐脫穎而出。（圖/Dcard）
▲Dcard網友發起「台灣最頂珍奶」的投票，吸引超過1萬3千人參與，最終由五十嵐脫穎而出。（圖/Dcard）
根據投票的結果顯示，「五十嵐」獲得最後的冠軍，佔比所有票數的49％，接下來第二名至第四名依序為迷客夏（24%）、珍煮丹（18%）、茶湯會（9%）；貼文曝光後，不少網友留言「五十嵐的小珍珠奶茶，真的是超級好喝」、「迷客夏的珍珠真的很好吃」、「茶湯會去冰無糖小珍珠奶茶，不喝真的不行」、「珍煮丹覺得是強在黑糖，珍珠感覺差強人意」。

除此之外，也有不少人認為遺珠是「春水堂」，「非常貴但封神，喝了回不去」、「春水堂確實好喝」、「春水堂很好喝，但是整體太貴」；另外包括像是「可不可白玉歐蕾」、「清心福全超甜珍奶」以及「上宇林太極鮮奶茶」也都有人推薦。

▲一名網友到五十嵐買飲料時，都會使用隱藏點餐法。（示意圖／取自維基百科）
▲五十嵐的珍珠奶茶獲得網友票選「台灣最頂珍奶」的封號，不外乎因為品質穩定、價格便宜勝過其他家。（示意圖／取自維基百科）
事實上，五十嵐在台灣自1994年創立以來，已經邁入第30年，全台灣大約有600多家的據點，雖然近年面臨手搖店品牌不斷創新競逐手搖市場，但是五十嵐仍然屹立不搖保有相當地位，探究其原因，不免俗就是因爲「價格問題」、「品質穩定」，現在許多新創的手搖品牌，大多價格都不是非常的親民，以五十嵐基本款珍奶售價55元來說，別家可以賣到70至90元，每喝一杯就價差一杯，難怪那麼多人仍然熱愛五十嵐。

至於春水堂，《NOWnews》記者去年11月才剛喝到人生第一杯，過去一直都聽聞春水堂的珍奶是天價，沒有實際查詢過價格，但入內餐廳後，看到菜單「珍奶大杯一杯要價190元」時，著實嚇了一跳，口感上珍珠非常Q，茶香也非常濃郁好喝，不過唯一的缺點就是真的賣太貴，如果說偶爾想來一杯珍奶，春水堂確實不會成為首選，就是會在某天想約朋友聚餐才會想起的「好喝珍奶」。只能說，每個人心目中的珍奶口味不盡相同，這也是台灣手搖飲文化的一大特色呢！

▲春水堂珍奶大杯一杯要價190元，雖然茶香濃郁、珍珠好吃，但是性價比跟手搖店還是有一段差距。（圖/記者張嘉哲攝）
▲春水堂珍奶大杯一杯要價190元，雖然茶香濃郁、珍珠好吃，但是性價比跟手搖店還是有一段差距。（圖/記者張嘉哲攝）

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