台灣最強珍奶公佈！「冠軍地位稱霸30年」　春水堂、迷客夏輸給它

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根據投票的結果顯示，「五十嵐」獲得最後的冠軍，佔比所有票數的49％，接下來第二名至第四名依序為迷客夏（24%）、珍煮丹（18%）、茶湯會（9%）；貼文曝光後，不少網友留言「五十嵐的小珍珠奶茶，真的是超級好喝」、「迷客夏的珍珠真的很好吃」、「茶湯會去冰無糖小珍珠奶茶，不喝真的不行」、「珍煮丹覺得是強在黑糖，珍珠感覺差強人意」。
除此之外，也有不少人認為遺珠是「春水堂」，「非常貴但封神，喝了回不去」、「春水堂確實好喝」、「春水堂很好喝，但是整體太貴」；另外包括像是「可不可白玉歐蕾」、「清心福全超甜珍奶」以及「上宇林太極鮮奶茶」也都有人推薦。
事實上，五十嵐在台灣自1994年創立以來，已經邁入第30年，全台灣大約有600多家的據點，雖然近年面臨手搖店品牌不斷創新競逐手搖市場，但是五十嵐仍然屹立不搖保有相當地位，探究其原因，不免俗就是因爲「價格問題」、「品質穩定」，現在許多新創的手搖品牌，大多價格都不是非常的親民，以五十嵐基本款珍奶售價55元來說，別家可以賣到70至90元，每喝一杯就價差一杯，難怪那麼多人仍然熱愛五十嵐。
至於春水堂，《NOWnews》記者去年11月才剛喝到人生第一杯，過去一直都聽聞春水堂的珍奶是天價，沒有實際查詢過價格，但入內餐廳後，看到菜單「珍奶大杯一杯要價190元」時，著實嚇了一跳，口感上珍珠非常Q，茶香也非常濃郁好喝，不過唯一的缺點就是真的賣太貴，如果說偶爾想來一杯珍奶，春水堂確實不會成為首選，就是會在某天想約朋友聚餐才會想起的「好喝珍奶」。只能說，每個人心目中的珍奶口味不盡相同，這也是台灣手搖飲文化的一大特色呢！