Super Junior圭賢瑞豐夜市覓食 網紅「千千」捕獲野生偶像
韓國人氣男團Super Junior，睽違13年再到高雄，27、28日連兩天在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會，團員們也藉著這次來到台灣，把握在高雄旅遊的機會。愛吃鼎王火鍋的始源，先前就被粉絲目擊出現在鼎王高雄富國店，銀赫也在IG分享朝聖「黃色小鴨」，以及「遊駁二」的照片及影片。昨（28）日Super Junior成員圭賢才在見面會上提到，自己一結束行程就衝去瑞豐夜市排隊買雞排的趣事，沒想到Youtube頻道「千千進食中」的網紅「大胃王千千」，剛好就排在圭賢後面，她開心發IG限時動態說：「是圭賢啊！」分享捕獲野生偶像的喜悅。
記者張芸婷／綜合報導
Super Junior圭賢在昨天見面會上透露，前日晚上活動結束後，他馬上跑去逛瑞豐夜市覓食，買雞排、蔥油餅等台灣小吃，結果排隊時他發現，前面的人都在看Super Junior的照片，忽然驚覺周邊都是E.L.F.（Super Junior的粉絲名），他開玩笑地說：「我害怕了，全部都E.L.F，都在我的周圍。」他最後放棄邊逛邊吃，把食物通通打包回飯店享用，並表示真的很喜歡台灣的美食。
然而，圭賢在瑞豐夜市排隊買食物的身影，就被台灣網紅「千千」巧遇，並拍下照片在IG限動發文分享，「世上最遙遠的距離，我以為沒遇到結果有！！！這是圭賢啊啊啊啊！！！」，表現出她意外捕獲野生偶像的驚訝。
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