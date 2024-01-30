不想上班！52歲女疲憊感爆棚　抽血一查「腎上腺疲憊」釀禍

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康宏銘指出，當人體感受到壓力時，會啟動適應的機制，如果是應對短期壓力，主要由自律神經、交感神經來做出反應，表現方式如心跳加速、血壓上升、瞳孔放大等；但若是長期壓力，則需要「腎上腺賀爾蒙」來協助適應。
因此，康宏銘指出，除了通過身心科的會談來幫助患者減緩壓力，也可以透過抽血檢測「腎上腺皮質醇」與「DHEA」，來分析個案的壓力情況、作為治療的參考依據。
康宏銘解釋，腎上腺皮質醇又被稱為「壓力賀爾蒙」，用來幫助人體應對生理、心裡的重大事件，但長期升高反而會傷害器官；DHEA則又稱為「抗壓力賀爾蒙」，除了作為男女性賀爾蒙前驅物之外，也可以減緩皮質醇帶來的傷害。
針對人體應對壓力的過程，康宏銘解釋，腎上腺皮質醇會在應對壓力時會有上升的情況，同時也會有DHEA作用、避免腎上腺皮質醇對器官造成傷害，但若壓力持續，DHEA的濃度會逐漸下降，造成「腎上腺疲勞」；若時間再拉長，腎上腺皮質醇的濃度也會下降、出現耗竭，導致「腎上腺功能不全」。
康宏銘說，這些內分泌異常並非不可逆的，治療上通過補充腎上腺糖皮質素、或是鹽皮質素及DHEA等，就能夠獲得改善，另減輕壓力、改善生活型態，也對恢復正常身心狀態相當重要。
不過，雖腎上腺皮質醇等檢測有健保給付，但一般檢查並不會第一時間想到要做這一項。康宏銘提到，若民眾長期以來一直有各種小毛病、醫師都診斷是「自律神經失調」，可以考慮詢問抽血檢驗腎上腺皮質醇，對後續的醫療判斷與診治或許會有幫助。