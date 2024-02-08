OUBA MUSIC專訪／韓星為圓歌手夢　疫情期間去醫院接危險工作賺錢

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《OUBA MUSIC》成立契機 想把「中文歌的美」讓更多人知道
會將「在韓國街頭唱中文歌」作為頻道主軸的契機，是因為製作人從大學開始接觸華語音樂有關，但製作人周邊朋友都不知道中文的歌詞魅力，「所以我就先開頻道，用韓語翻唱中文歌，他們慢慢感受到中文的好，然後我就想讓更多人知道中文歌有多好聽，就開始在街頭表演」。
延普羅分享加入關鍵，是因為看到韓國歌手豹子男表演《想你的夜》的影片，她被旋律與歌詞深深吸引而留下評論，豹子男因此發現延普羅的歌唱天賦，延普羅才會成為「OUBA MUSIC」一員；金琳則是因為高中同學的推薦而加入。而他們的入團條件並非「要會說中文」，而是只要熱愛音樂，「OUBA MUSIC」都很歡迎。
中文好美也好難！連「清華大學中文系」韓國畢業生都攤手
韓國出生的延普羅，國中到大學都在中國讀書，畢業於北京清華大學中文系的她，現今因為長居韓國，導致中文快忘光。金琳是因為加入「OUBA MUSIC」後才產生想學中文的念頭，她覺得中文發音不容易，「現在學了一點中文後，對話時能聽懂一點，但只聽得懂一點比完全聽不懂，反而覺得更難更辛苦，因為會很好奇整句的意思」，所以金琳現在的目標就是認真學中文，「希望像普羅一樣流利、能夠在台灣演出」。
雖然延普羅懂中文，但比起聽得懂、看得懂，她更在意「完全理解」歌詞的涵義，當決定表演一首歌時，會先去理解歌詞意境，快的話2天就能學會；金琳雖然有音樂天賦，但語言實力的不足，她準備的時間則是延普羅的2倍。製作人對此解釋，他們通常會先把中文歌詞翻成韓文，待大家理解後，成員再分工改詞。曾因意見分歧吵架嗎？製作人解釋：「這部分唱出來是這樣的話，進行討論，這樣唱出來可能會更好，若別人覺得這樣才比較好的話，就互相說理由，投票決定，基本上聽取歌手意見比較多，唱的人（建議）更重要。」
被爸媽送出國「摧毀音樂夢」！課業壓力蓋過唱歌初心、迷失方向
延普羅從小熱愛音樂，但父母強烈反對她的歌手夢，所以國中時被爸媽送到中國哈爾濱、北京讀書，求學過程繁忙，使她一度忘記夢想，直到大學三年級的某一天，延普羅突然想起初衷，「大三時我決定休學一年回韓國學歌唱，但父母還是強烈反對，所以我想出辦法，去參加節目比賽，如果比賽得第一，我就可以在韓國學歌唱，跟家人證明自己，只是過程中很多曲折」。
相反的，金琳的音樂路比延普羅順遂不少，金琳並非從小就抱持歌手夢想，只是在成長過程中發現自己做最好的事情就是唱歌，「國中一年級的時候有英語歌唱大賽，是流行歌曲大賽，為了得到分數就參加比賽，也得到第一名，我從那時候開始發現原來我唱歌唱得很好」。
金琳因為有音樂天賦，曾被經紀公司相中參加徵選，只是都無疾而終，過程中遇過不少挫折，她表示：「我考上音樂相關科系碩士，準備碩士的時候努力學習，碩士畢業後突然迷失了方向，啊，想著現在我要做什麼，突然...不知道是為了唱歌才讀碩士，還是為了讀碩士才唱歌，當時曾一度迷失方向。」不過唱歌與否，金琳的家人從不干涉女兒太多，亦會為她做出的決定給予應援，愛女之心溢於言表。
堅持歌手夢但沒錢 新冠肺炎最嚴重期間「跑去醫院打工」
為了堅持歌手夢，延普羅任何工作、提高曝光的機會都試過，包含在圖書館外拉票，「我就求對方投給自己，『你可以給我投一張票嗎？』因為比賽有人氣投票，但我一個韓國留學生，朋友不多，所以在韓國學歌唱很困難」。
因為父母不贊同，延普羅的夢想經費必須靠自己賺取，她曾跑去物流中心搬運、幼兒園當老師，幫小朋友清理大小便，甚至在新冠疫情嚴峻時，自願在醫院工作，「為了收入，做音樂需要錢，我幾年前都是這樣生活的。」
雖然爸媽口口聲聲不支持，但值得慶幸的是，他們不會做出實際行動來阻止女兒追夢，家人依然住在一起，彼此仍會互相關心與講話，「他們現在每天只會說『妳什麼時候要放棄？』、『那是妳的事，妳自己看著辦』」。
觀眾喜不喜歡無所謂 能讓夢想延續便足矣
延普羅跟金琳的名氣不敵當紅偶像，也未有足夠資源上節目提高曝光度，唯一亮相的管道僅有各自的YouTube頻道與社群媒體，她們也不在意觀眾多寡，因為最重要的並非數字，而是自己開心與否，延普羅說：「觀看數對我來說一點都不重要，我就是唱、做我自己的事，觀眾聽不聽沒關係，我就是做我自己喜歡的事，我就表達我的聲音。」
2人也分享未來的期望目標，延普羅表示：「希望能以我的歌聲、用我的音樂講我的故事給大家聽，我要多寫我的創作！」她將於2月28日發行新歌，屆時也會登上串流平台。金琳希望中文口說越來越流利，不求精通，但至少要跟延普羅一樣，能基本對話即可。
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