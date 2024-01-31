2024大選後1月房市戰報！3大房仲成交年增一倍　千萬元公寓超搶手

場上半年應能延續去年下半年熱度。
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至於在產品主力上，北台灣2000萬以下，台中1500萬以下，南二都1000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，在總價思維下，高價區公寓反而逆勢成長。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，縱然有總統大選因素影響，但由於在去年12月立法院通過囤房稅相關規定，讓打房政策全員到位，使得利空盡釋，買氣持續穩定成長。加上今年農曆春節在二月份，亦使得許多買方將購屋規劃提前，帶動一月份交易。
徐佳馨指出，今年經濟表現雖然溫和成長，但在自用買方支撐下，預估成屋市場上半年應能延續去年下半年熱度，惟下半年因適逢全球大選年，政經變數增加，資金情況還需要再觀察，也會對房地產市場多所影響。
永慶房產集團統計，1月全台交易量較去年12月微減1%，若與去年同期相比則成長超過一倍，顯示買氣延續，與去年1月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量大增106%，等於是翻倍成長，其中，新北、桃園、新竹縣市與台中都有超過110%以上的增長，新北年增115%，桃園成長133%，表現最亮眼，新竹縣市年增121%，台中年增125%，台北成長94%，台南年增73%，高雄則成長98%
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年12月受惠於年底購屋潮與新青安貸款政策的發酵，讓有意購屋的自住客積極進場，交易表現創2023年單月最佳，而1月選舉結果底定後，市場回歸供需基本面，延續12月的買氣，民眾看屋意願不減，顯示房市交易量能穩定，預期這樣熱絡的市場氣氛有望延續至農曆年後，交易量能還有成長的空間，值得期待。
台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年1月六都和新竹縣市的交易量變化，交易量較上月增10.1%，其中新竹買氣最旺，月增16.9%，年增高達152.4%；而去年一月正好適逢春節假期，因此和去年同期相比，平均交易量年增98.8%，將近一倍。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，產業利多和區域建設，對於經濟和區域發展有明顯帶動效應，兔年封關前，台股受半導體和AI概念股帶動，重新站回萬八行情，台積電評估在嘉義設廠的消息，還有中捷藍線拍板，也掀起一波討論，對於2024整體景氣和房市信心頗有助益。
國立中央大學台灣經濟發展研究中心消費者信心指數調查中，1月份「購買房地產時機」指標為106.13點，較前月微升0.52點， 指標仍於100點以上樂觀區。且台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布的台灣房屋市場景氣燈號也呈現黃紅燈，預測今年上半年房市仍呈現「景氣熱絡」。
張旭嵐分析，大選期間多少干擾部分選民購屋規劃，不過選後政權趨向穩定，新任總統賴清德版本的房市政策跟現行做法比較接近，就是延續社宅的推動和新青安優惠，務實且有感。加上執政黨連任，在施政方向及人事交接上幾乎可以說無縫接軌，整體將會和去年下半年的格局相近，2024年將會延續政策的助力，小資仍為市場主力、小宅仍是市場常勝軍。