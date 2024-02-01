新北買房車位用不到！捷運族猶豫「該賣掉還房貸嗎」　專家回答了

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出引發討論，許多網友認為要留下車位，否則之後想賣房恐會影響價格，「沒車位真的比較不好脫手，用不到租出去就好」、「房子之後會賣的話就留著，沒車位沒人要接手，別傻了」。也有人認為用不到又沒出租，就會是負資產。
事實上，建商在蓋房子的時候，會依據建物總樓地板面積的多寡，設置一定數量的停車位給住戶使用，這就叫做「法定停車位」，大樓住戶們是共有的，目前停車位大多都是這個類別。
早期「法定停車位」有些以「主建物」方式登記，具有獨立產權，可移轉給任何人，而另一種則是採「公設」方式登記，無獨立產權，若想單獨移轉，只能賣給同大樓住戶。
而1991年9月18日以後取得建照的社區大樓，一律規定要以「公設」方式登記產權，代表只能賣給同一社區的住戶，而公設登記又會因是大樓所有權人共有，還是部分所有權人共有，進而再分「大公」、「小公」。
「大公」指停車位的產權與使用權都是全體住戶共有，車位要抽籤或輪流，而「小公」則是車位雖然是購買車位的所有權人共有，但為特定住戶使用，不會有獨立車位權狀。
那麼，如果原PO把買房一起買的車位先賣掉，未來換房時會不好脫手嗎？雙北老屋改建發展協會理事長、品嘉建設董事長胡偉良先前受訪時表示，在雙北近捷運市區、30坪以下小宅，受惠交通機能好，加上車位反而拉高總價，可能更難找到買家，沒綁車位反而更好賣。
以台北市大安區來說，一個平面車位平均要價322萬元，但用租的話，月租金約6000至8000元，用最高租金換算，買車位的錢可租超過33年；而大安區機械車位平均售價163萬元，月租金約4000至5000元，用最高租金換算，換算買車位的錢可租超過27年。
胡偉良建議，若是居住在市中心，住家為2房以上的產品，預算足夠就可以先買車位，由於市區土地寸土寸金，周邊難以停車，此時買房應連同車位一起買，房價也比較有支撐，未來房子在轉手時，售出的價格也會比同棟沒有車位的更具優勢。