台積電法說會後曝190億利多！高雄楠梓預售1坪破30萬　他喊繼續買

夫妻看房驚「新竹2千萬2房格局都好怪」　內行：蓋給投資客炒房的

▲竹科夫妻不想再花2.8萬在金山街租房，準備買2000萬內2房，未料近期看了10多間房，卻認為2房格局都怪怪的。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲竹科夫妻不想再花2.8萬在金山街租房，準備買2000萬內2房，未料近期看了10多間房，卻認為2房格局都怪怪的。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

最新統計，台灣人平均買房面積首度跌破30坪，平均約29.7坪，小宅已成主流。一對總年薪直逼250萬元的竹科夫妻，不想再月花近3萬元在新手村金山街租屋，打算在新竹買總價2000萬元內的2房，未料看房1個多月以來，看了10多間2房，不是開門見灶，就是要去陽台得先走進廁所，格局超奇葩。內行揭密直言：「新竹2房都是蓋給投資客炒房的。」

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原PO在Dcard上分享新竹看房奇遇，夫妻倆存款超過300萬元，年薪合計也直逼250萬元，但因在中南部還有一間房，只打算在工作的竹科附近買2000萬內的2房，把現有近3萬元的租金，無痛轉換成房貸，而開啟新竹覓房之旅。

不過，夫妻倆找房月餘，看了10多間房，卻覺得2房房型格局都怪怪的，有的開門見灶、大露臺小客廳、戶數超多，最奇怪的是，要走進廁所裡才能去陽台。房仲解釋，這樣規畫可以洗完澡順便洗衣服，且因浴室無窗，這樣的設計還可方便通風，讓原PO滿頭問號，直呼：「這到底什麼奇葩設計！」

▲要去陽台得先經過廁所。（圖／翻攝Dcard）
▲要去陽台得先經過廁所。（圖／翻攝Dcard）
「開門見灶」有何影響？風水專家表示，開門見灶會導致人氣、宅氣不旺，廚房對外一覽無遺，也會導致家中難聚財、運氣反覆無常。

貼文引發討論，不少人認為「開門見灶」在2房小宅很常見，「為了規劃小坪數兩房的關係，這種三明治格局已經算是坪效放到最大又很方正的了」；有人認為原PO少見多怪，「看房後，你會發現設計師的腦袋不是一般人」；也有人認為原PO夫妻條件好，可往上找3房物件，格局就會正常多了。內行揭密，指奇葩2房都是蓋給投資客炒房的。

據《樂屋網》資料顯示，新竹市近年平均成交單價為每坪42.18萬元，新屋成交價更是來到50萬元一坪，近年房價漲幅26.82%。

內政部先前統計全台預售屋中位數總價資料顯示，2023年1～8月全國預售屋的購屋門檻都再度提高，八都全數突破1000萬元。台北市以2952萬元拿下冠軍，但相較2022年的3125萬，已出現明顯的跌幅。而新竹市預售屋中位數總價竟高達1990萬元，超車新北市的1614萬元衝上全台第2名，成為「新天龍國」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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