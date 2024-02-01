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「萬老師」郭昱晴帶黃主任走紅毯！眾感動齊唱：像這樣的愛情…

▲立法院長選舉今登場，新科立委「萬老師」郭昱晴，找來《麻辣鮮師》「黃主任」葉民志陪同走紅毯。（圖／記者朱永強攝，2024.02.01）
▲立法院長選舉今登場，新科立委「萬老師」郭昱晴，找來《麻辣鮮師》「黃主任」葉民志陪同走紅毯。（圖／記者朱永強攝，2024.02.01）

記者黃韻文／綜合報導

第11屆立法委員當選人今（1）日「新生報到」宣誓就職，也將選出立法院長、副院長。一早進行走紅毯儀式，除了有新科立委凌晨排隊搶頭香、謝龍介帶著「一生監督你一人（賴清德）」的雨傘搏版面，最大彩蛋當屬民進黨新科立委「萬老師」郭昱晴，一圓網友敲碗的夢想，還真的帶《麻辣鮮師》「黃主任」演員葉民志一起走紅毯，掀起眾人回憶殺，同框畫面自帶該劇片尾曲BGM：「像這樣的愛情…」。

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▲《麻辣鮮師》「黃主任」演員葉民志。（圖／翻攝《麻辣鮮師》）
▲《麻辣鮮師》「黃主任」演員葉民志。（圖／翻攝《麻辣鮮師》）
民進黨新科立委郭昱晴，過去在台劇《麻辣鮮師》飾演萬人美，以「萬老師」一角聞名大街小巷，郭昱晴在當選立委時，粉專台灣迷因就發起「支持萬老師的辦公室主任找黃主任」活動，將近8千網友感興趣。沒想到「夢想成真」，今（1）日立法委員走紅毯報到，郭昱晴還真的找來「黃主任」葉民志驚喜客串，成為現場最大彩蛋，「萬老師好、黃主任好！」招呼聲群起。

▲社群發起「支持萬老師的辦公室主任找黃主任」活動。（圖／翻攝臉書）
▲社群發起「支持萬老師的辦公室主任找黃主任」活動。（圖／翻攝臉書）
▲網友打趣建議萬老師國會辦公室組織圖。（圖／翻攝臉書）
▲網友打趣建議萬老師國會辦公室組織圖。（圖／翻攝臉書）
兩人同框畫面立刻引起熱議，發起活動的台灣迷因感動發文：「萬老師真的帶黃主任走紅毯了，像這樣的愛情…」柳丁哥哥立刻留言接唱：「讓我苦惱，總一個人又哭又笑」，眾人驚呼：「這個排場太棒了吧」、「回憶都回來了」、「這張圖自帶背景音樂」。


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