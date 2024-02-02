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《犀利人妻》主角團相聚！發展大不同　朱芯儀18次化療抗癌成功

▲《犀利人妻》主角團隋棠（左二起）、朱芯儀、温昇豪聚首，3人發展大不同。（圖／隋棠臉書）
▲《犀利人妻》主角團隋棠（左二起）、朱芯儀、温昇豪聚首，3人發展大不同。（圖／隋棠臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

2010年播出的戲劇《犀利人妻》由隋棠、温昇豪、朱芯儀主演，朱芯儀在劇中飾演小三，突破性演出讓她奪下金鐘女配角獎。相隔多年，3位主演再度聚首，立即引起討論。其實這幾年，3人的發展大不同，其中朱芯儀經歷了18次化療，才抗癌成功

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隋棠在《犀利人妻》中飾演太太「謝安真」一角，劇中的台詞「可是瑞凡，我回不去了」，成為經典。2015年時隋棠與賴佩霞的繼子Tony結婚，婚後育有2子1女，因為重心放在家庭，所以淡出螢光幕，直到去年，隋棠才再度回歸幕前，演出戲劇《親愛的壞蛋》、《茁劇場－非殺人小說》等。

▲隋棠認為《非殺人小說》不適合給自己老公看。（圖／記者陳明安攝）
▲隋棠認為《非殺人小說》不適合給自己老公看。（圖／記者陳明安攝）
温昇豪靠著在《犀利人妻》中演出的渣男模樣走紅，幾乎年年都有戲劇作品，還曾參與舞台劇《瘋狂偶像劇》演出，也曾轉戰歌壇，推出個人首張EP《James Wen 温昇豪》。今年更是有7部劇等著拍攝、播出，包含《永生密碼一九七》、《聰明鎮》、《X！又是星期一》、《化外之醫》、《整外春秋》，而正在播出的則有《打怪任務》、《誰殺了她》。

▲温昇豪衰事連連扁桃腺發炎，平時愛說話今天很收斂，也避談MeToo之友。（圖／KKTV）
▲温昇豪今年有7部劇要推出。（圖／KKTV）
朱芯儀在演出《犀利人妻》前其實就曾出演許多作品，如《敗犬女王》、《下一站幸福》，而在《犀利人妻》的精湛演技，讓她快速爆紅，沒想到卻在2022年發現罹患乳癌，且癌細胞已轉移到淋巴，她積極抗癌，經過1年多的療程，完成18次化療後，終於在去年1月戰勝病魔，宛若新生的她，時常透過社群媒體、上節目分享抗癌經歷，希望能以自身鼓勵病友。



▲隋棠拍下温昇豪（左）、朱芯儀同框。（圖／隋棠臉書）
▲朱芯儀（右）近年積極抗癌。（圖／隋棠臉書）

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