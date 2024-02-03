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機車「腳踏板卡一根」她看嘸！真實用途曝　車行老闆認1情況無效

▲網友在路邊看到有機車的腳踏板中間卡一根棍子，好奇這個棍子的用途為何。（圖/路上觀察學院）
▲網友在路邊看到有機車的腳踏板中間卡一根棍子，好奇這個棍子的用途為何。（圖/路上觀察學院）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣一直都有「機車王國」的稱號，許多主要幹道每次在上下班的時間總是擠到水泄不通，不僅機車種類繁多，機車的配件選擇更是五花八門，其功用都是看個人需求去加裝。近日，就有網友分享在路邊看到一台機車，結果在腳踏板的中間卡著一根金屬製的棍子，讓她相當好奇這個用途為何？貼文立刻引起廣大熱議，不少內行機車族也解開答案，表示這根桿子的全名為「強化車台桿」。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「第一次發文希望不會被噴，只是很好奇這台機車中間這根到底有什麼作用？」只見貼出的照片中，一台機車的機車龍頭跟座椅的中間加裝了一根金屬製的棒子，正常大家都會把該區域拿來方便吊掛東西，但該車主卻將空間讓出，讓腳踏板中間卡一根棍子，令人好其用途為何。

▲網友在路邊看到一台車子的腳踏板卡著一根棍子，好奇這根棍子的用途。（圖/路上觀察學院）
▲網友在路邊看到一台車子的腳踏板卡著一根棍子，好奇這根棍子的用途。（圖/路上觀察學院）
貼文曝光後，吸引不少內行機車族出面回應「這個叫做強化車台桿喔！強化車身讓你在過彎的時候比較穩定，另外就是防止車輛撞擊龍頭凹進去」、「用途就是強化車台的剛性跟減少車台變形量，但一般機車不太需要裝啦」、「就是強化車台，其實很多車都有，只是台灣的市場不多人選擇而已」、「常常跑山的車主愛裝這個喔！過彎的時候更加穩定，也防止撞擊時車體凹太嚴重」。

事實上，這一根東西就是所謂的「強化車台」，不要小看這樣一個配件，市售一支都要從3000元起跳，甚至有以鈦合金製成的強化車台桿，一支都要賣上破萬，價格行情超乎一般機車族的想像。

▲強化車台桿有直桿也有L型桿，市售3000元起跳，鈦金屬製的可以賣到破萬元以上都有。（圖/爆料公社）
▲強化車台桿有直桿也有L型桿，市售3000元起跳，鈦合金製的可以賣到破萬元以上都有。（圖/爆料公社）
而《NOWnews》記者也實際訪問機車行老闆「強化車台」的用處，車行老闆表示「現在市面上的強化車台桿有直桿也有L型的桿子，功能大同小異，通常都是有在跑山路的騎士會來加裝，因為加了強化車台之後，最大用處就是能增加過彎的穩定性，讓車身減少碎震，騎乘起來也更安全，尤其以壓車、急加速時感受最為明顯」。

至於有人表示加裝強化車台桿之後，能防止車禍時龍頭嚴重潰縮？車行老闆則解答「或多或少一定有幫助，但也僅限比較輕微的車禍跟碰撞，如果是受到大力衝擊的情況下，龍頭還是會承受不住壓力往內對折」，老闆也透露過去就有顧客加裝了強化車台，出了一場車禍仍然車頭全爛。老闆強調「增加車身穩定性是主要功能，但防止龍頭潰縮的話，只能說是見仁見智，實用性並不大」。

▲機車行老闆透露，強化車台桿主要目的是為了增強過彎的穩定性，如果說遇到強力撞擊的車禍，不會因為有裝強化車台桿而不讓車頭潰縮受損。（圖/爆料公社）
▲機車行老闆透露，強化車台桿主要目的是為了增強過彎的穩定性，如果說遇到強力撞擊的車禍，不會因為有裝強化車台桿而不讓車頭潰縮受損。（圖/爆料公社）

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