機車「腳踏板卡一根」她看嘸！真實用途曝　車行老闆認1情況無效

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貼文曝光後，吸引不少內行機車族出面回應「這個叫做強化車台桿喔！強化車身讓你在過彎的時候比較穩定，另外就是防止車輛撞擊龍頭凹進去」、「用途就是強化車台的剛性跟減少車台變形量，但一般機車不太需要裝啦」、「就是強化車台，其實很多車都有，只是台灣的市場不多人選擇而已」、「常常跑山的車主愛裝這個喔！過彎的時候更加穩定，也防止撞擊時車體凹太嚴重」。
事實上，這一根東西就是所謂的「強化車台」，不要小看這樣一個配件，市售一支都要從3000元起跳，甚至有以鈦合金製成的強化車台桿，一支都要賣上破萬，價格行情超乎一般機車族的想像。
而《NOWnews》記者也實際訪問機車行老闆「強化車台」的用處，車行老闆表示「現在市面上的強化車台桿有直桿也有L型的桿子，功能大同小異，通常都是有在跑山路的騎士會來加裝，因為加了強化車台之後，最大用處就是能增加過彎的穩定性，讓車身減少碎震，騎乘起來也更安全，尤其以壓車、急加速時感受最為明顯」。
至於有人表示加裝強化車台桿之後，能防止車禍時龍頭嚴重潰縮？車行老闆則解答「或多或少一定有幫助，但也僅限比較輕微的車禍跟碰撞，如果是受到大力衝擊的情況下，龍頭還是會承受不住壓力往內對折」，老闆也透露過去就有顧客加裝了強化車台，出了一場車禍仍然車頭全爛。老闆強調「增加車身穩定性是主要功能，但防止龍頭潰縮的話，只能說是見仁見智，實用性並不大」。