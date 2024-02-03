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驚！台北新北突湧近900件「短期轉售」　專家示警：投機客出動了

▲永慶房屋統計，台北市與新北市僅2023年一年內短期交易件數就高達859件。（示意圖／永慶房屋提供）
▲永慶房屋統計，台北市與新北市僅2023年一年內短期交易件數就高達859件。（示意圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

2024首月，台灣房市開紅盤，六都買賣移轉棟數高達2萬4999棟，創22個月來單月新高紀錄，甚至比表現超乎預期的2023年12月還高，月增5%，年增98%超驚人。不過，有房仲業者觀察到，台北與新北2023年一年內短期交易件數就高達859件，示警購屋族，黑心投機客出動了，小心遭坑殺。

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政府為遏止短期交易，「房地合一稅2.0」2021年7月1日上路，持有2年內就賣房課重稅45%，超過2年未滿5年課35%，但個人因調職、非自願離職或其他非自願性因素，得緊急出售持有5年以下房產，則可適用20%之優惠稅率。

▲2023年上半年全台個人房地合一稅收155.98億元，年減10.4%，嘉義市較去年同期成長60.9%，台南市與新竹縣重跌3成。（圖／NOWnews資料照片）
▲2023年上半年全台個人房地合一稅收155.98億元，年減10.4%，嘉義市較去年同期成長60.9%，台南市與新竹縣重跌3成。（圖／NOWnews資料照片）
但根據永慶房屋的統計，台北市與新北市僅2023年一年內短期交易件數就高達859件！永慶房屋業管部協理陳賜傑提醒，房屋買賣總價動輒上千萬，自住客短時間內買進又賣出情形非常少見，因此判斷這些買入不到一年又再轉售的房產當中，恐怕有不少是投機客聯手不肖房仲「炒短線」。

專家建議，買賣房屋時可上內政部時價登錄網站，查詢欲交易物件，要特別注意一年內轉賣的預售屋可能存在的風險。也可多加利用有提供「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」功能的房屋買賣APP，提防短期炒作，避免遭坑殺。

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