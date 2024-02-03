80%台灣人不知的6大優惠！漢堡王早餐大放送　UNIQLO衣服免費爽穿

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漢堡王隱藏優惠「內用早餐無限續咖啡」不知道吧！如果民眾到有販售早餐的漢堡王限定門市點餐並且內用，在早上10點30分以前，就可以享有「美式咖啡喝到飽」的福利；而如果是點拿鐵的話，也同樣可以續杯，同樣也是給予美式咖啡續杯。蔡阿嘎與二伯也實測，確實可以續杯，甚至稱讚漢堡王的早餐意外的好吃，而且咖啡還可以拿奶精球跟糖包，真的超划算。
📍星巴克續杯「第二杯七折」
同一人於星巴克同一門市於同一時段用同一杯子，憑當日原價消費飲料發票，可於原門市享當天飲料續杯七折優惠；而且飲料不限定是要跟第一杯相同，續杯的飲料可以更換品項也可以更改容量。蔡阿嘎及二伯實測之後也笑稱「還是把工作室搬過來這裡」，最後一行人只花93元就買到大杯的星巴克咖啡，覺得非常划算。
📍CoCo茶飲「第二杯0元」
CoCo每週三的時候都有所謂的「好友日」優惠，只要加入CoCo的LINE好友就能領到優惠券，每週三都會有不同的飲品優惠，像是有珍珠奶茶、鮮果系列茶飲等等。蔡阿嘎以及二伯實測當週，遇到「紅果小姐」第二杯0元的優惠，等於買一杯「紅果小姐」75元就能獲得兩杯，讓蔡阿嘎也直呼「週三就是要喝CoCo啦！」
📍50嵐「45元以上飲品加料免錢」
50嵐縱橫手搖界多年，其實有一個隱藏優惠，即如果到店內點飲料的價格超過45元，就可以免費享有加料一份的福利，以蔡阿嘎攝影師實測，點了一杯八冰茶55元，就可以免費加料「珍珠波霸椰果」，不過這裡要注意的是，如果你本身點的是「波霸奶茶/珍珠奶茶」的話，還要加料是還要付10元的喔！因為50嵐的奶茶跟波霸奶茶是同價位，等於其實你買奶茶他已經送你一份免費的波霸或者珍珠，也讓蔡阿嘎笑虧「為什麼？那奶茶價格低一點啦」。
📍UNIQLO免費衣服爽穿
民眾只要下載UNIQLO的APP並且加入會員，就可以看到「免費商品體驗」的活動，只要填寫資料就有機會抽到免錢的衣服，像是2024年2月的新品商品體驗衣服已經公佈在官網，一共有6款，包括2款童裝、2款女裝、2款男裝，過去不少人都在網路上分享成功抽到免費衣服，有興趣的人可以下載APP抽獎看看哦！說不定幸運兒就是你！
只要下載一蘭拉麵的APP的話，每天都會發2張小朋友拉麵的兌換券，只要帶小朋友去用餐的話，就可以憑券兌換免費拉麵，而且以小孩食量來看，份量還不小呢！愛吃一蘭拉麵的家族不要錯過囉。
影片曝光後，不少網友也紛紛回應表示「天阿！一蘭拉麵也對小朋友太友善了吧，下次一定要帶小朋友去吃」、「知識滿滿的一集欸！好多都不知道」、「抽過UNIQLO的衣服試穿，真的超級讚的」、「哈哈哈我真的每週三都在喝CoCo，常常珍珠奶茶買一送一超便宜」、「星巴克能續杯真的第一次知道，這些優惠真的太棒了」。