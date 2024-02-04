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40年老房賣6千萬！刷一排房仲「排隊輪流看」　他曝真相：便宜啦

▲網友貼出多組人馬看房照，感嘆40年的房子、開價6千萬，買氣依然熱烈。（圖／翻攝自「買房知識家 A你的Q」）
▲網友貼出多組人馬看房照，感嘆40年的房子、開價6千萬，買氣依然熱烈。（圖／翻攝自「買房知識家 A你的Q」）

記者黃韻文／綜合報導

地點對了，屋齡不是問題！有網友貼照感嘆，沒想到連40年的老房子，開價到6千萬，還能吸引快20位房仲大陣仗帶看，多組買家齊聚的畫面引起眾人熱議。有人指「集中帶看」是房仲慣用手法，刻意營造很熱門的表相，不過知情的業內人士則透露是「可遇不可求」的物件。

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有網友在臉書社團「買房知識家 A你的Q」貼出一張看房照片，只見路上聚集至少5組房仲與客人，內文寫道：「好地點好地方就是不一樣，40年的房子開價6千萬，一眼望去快20位服務人員帶看，我還以為要拍電影。」他還提到，已經排隊輪流帶看，原本陣仗真的很大。

▲網友感嘆6千萬的老房子仍熱門搶手。（圖／翻攝自「買房知識家 A你的Q」）
▲網友感嘆6千萬的老房子仍熱門搶手。（圖／翻攝自「買房知識家 A你的Q」）
不少人提醒，要小心是房仲慣用手法「集中帶看」，製造房市很熱的情況給買家看。某家房仲業者便愛用集體看屋的方式，故意集中在相同時段，營造搶手假象，建議看房子要多去幾次，問問警衛、鄰居，注意社區狀況、住戶有無糾紛，需小心判斷。

但明眼人一看，立刻認出這是「黃金位置」，直言台北大安區地點無敵，「仁愛路國泰醫院旁邊，正常」、「國泰醫院對面阿，那邊位置很好沒辦法」、「那邊華廈本來就很少賣，又有車位、加蓋，買個地點。」



知情房仲透露，眾人看房的物件是電梯頂樓加蓋，還有坡道平面車位，且格局方正、三面採光，連廁所都有開窗，頂樓還能看到101大樓。他坦言，對於有能力買6000萬房子的客戶來說，有時不是價格問題，而是能不能買到喜歡適合的房子，「以上幾個條件要同時符合的物件，坦白說可遇不可求。」

他舉例：「如果有車位需求、三代同堂，希望小孩長大了可以住樓上，長輩未來就醫也很方便，有兩個獨立空間，那就是4000萬＋3000萬的故事了。」至於周邊有大型醫院，會不會有噪音問題，也有人認為，對於有年紀的長者來說，反而偏愛附近有醫院的生活圈。

至於被點名屋齡42年的「仁愛雙星大廈」，根據最新實價登錄顯示，2023年10月最新平均單價是每坪115.8萬，最近一筆成交物件在去年10月，4房2廳3衛、含車位坪數59.8坪，成交價6920萬。

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