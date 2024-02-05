當和尚每個月領5萬起！遁入空門「6條件」曝光　住持：沒這麼簡單

女裝大方「讓男友去洗泰國浴」！聽完細節喊噁　回國性生活大崩壞

▲泰國將迎來潑水節，屆時不少台灣人都會飛到泰國去體驗在地文化風情，其中「泰國浴」也是許多單身男女的最愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國將迎來潑水節，屆時不少台灣人都會飛到泰國去體驗在地文化風情，其中「泰國浴」也是許多單身男女的最愛。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

千萬不要高估自己的情商！一名女網友最近分享，表示跟男友一起去泰國玩，雖然沒有辦法讓男友跟別人發生關係，但又覺得體驗當地文化「泰國浴」是男友的權利，於是就開放男友去洗泰國浴。沒想到事後自己非常後悔，因為聽男友在分享泰國浴過程時感到不舒服，也造成兩人的性生活就此崩壞，貼文引起廣大迴響表示「根本連想都不能想，提出來我就直接分手了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
女網友在「Dcard」貼文分享，表示自己最近和男友去泰國玩，在出發之前就非常的焦慮，由於男友提出能不能去洗泰國浴的問題，雖然不希望男友去，但經過一番掙扎之後，她向男友表示「沒關係，你去吧，就當作去體驗」，但唯一條件就是發生什麼事情都要交代清楚。

▲男友畢旅去泰國體驗「泰國浴」，女大生這樣說。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲女網友分享自己大方讓男友去洗泰國浴，體驗當地風情，結果錯估了自己的情商，事後完全過不去。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
「後來男友也照實回來分享，表示覺得自己被在地業者坑殺，最後錢不夠還跟同行的人、導遊借錢」，讓該女網友覺得這種行為很誇張，隨後男友也開始分享「泰國浴重頭戲」，讓她完全不能接受，而且明顯感受到男友對於泰國浴的享受。

男友分享完還想要抱她一下，但她下意識直接躲掉，兩人還為此大吵架；後來旅程該女網友因為水土不服，還跑去醫院打點滴，男友也全程在旁邊細心照料，讓她非常感動，因此泰國浴的事情也就這樣過去。沒想到回國後，該女網友跟男友的性生活大崩壞，表示「只要想到男友跟別人發生關係的畫面，就一直覺得很噁心，甚至還會中途喊卡」。

但她不敢告訴男友表明這件事，「畢竟當初是自己同意男友去的」，女網友感嘆「我很愛他，但這件事我真的過不去」；貼文曝光，不少網友紛紛回應「不能接受只能分手，兩邊都有問題」、「泰國浴就是嫖的一種啊，妳還真大方」、「有女友的人不要想什麼泰國浴好嗎？如果我男友提出我直接分手了」、「這妳也永遠過不去的，真的不行就分手吧」、「要裝大方就自己接受，不能的話直接分手最快，女生千萬不要高估自己的情商」。

▲泰國唐人街是外國遊客在農曆新年走春時必去景點。（圖／翻攝自Pixabay）
▲接下來泰國即將迎來潑水節，不少人又要前往泰國遊玩。（示意圖／翻攝自Pixabay）

女友從口袋翻出「用過保險套」崩潰大哭！酷炫傻眼：我頭真的很痛

才剛鬧分手喊結束！作家H攜手陳珮甄「我們結婚了」　婚紗照美爆

不是大阪！過年出國Google熱搜航班「這城市」奪冠　泰國免簽Top3

愛莉莎莎泰國買房不妙了！中國爆「血淚退坑潮」　陸投資客慘況曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞