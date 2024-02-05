女裝大方「讓男友去洗泰國浴」！聽完細節喊噁 回國性生活大崩壞
千萬不要高估自己的情商！一名女網友最近分享，表示跟男友一起去泰國玩，雖然沒有辦法讓男友跟別人發生關係，但又覺得體驗當地文化「泰國浴」是男友的權利，於是就開放男友去洗泰國浴。沒想到事後自己非常後悔，因為聽男友在分享泰國浴過程時感到不舒服，也造成兩人的性生活就此崩壞，貼文引起廣大迴響表示「根本連想都不能想，提出來我就直接分手了」。
記者張嘉哲/綜合報導
女網友在「Dcard」貼文分享，表示自己最近和男友去泰國玩，在出發之前就非常的焦慮，由於男友提出能不能去洗泰國浴的問題，雖然不希望男友去，但經過一番掙扎之後，她向男友表示「沒關係，你去吧，就當作去體驗」，但唯一條件就是發生什麼事情都要交代清楚。
「後來男友也照實回來分享，表示覺得自己被在地業者坑殺，最後錢不夠還跟同行的人、導遊借錢」，讓該女網友覺得這種行為很誇張，隨後男友也開始分享「泰國浴重頭戲」，讓她完全不能接受，而且明顯感受到男友對於泰國浴的享受。
男友分享完還想要抱她一下，但她下意識直接躲掉，兩人還為此大吵架；後來旅程該女網友因為水土不服，還跑去醫院打點滴，男友也全程在旁邊細心照料，讓她非常感動，因此泰國浴的事情也就這樣過去。沒想到回國後，該女網友跟男友的性生活大崩壞，表示「只要想到男友跟別人發生關係的畫面，就一直覺得很噁心，甚至還會中途喊卡」。
但她不敢告訴男友表明這件事，「畢竟當初是自己同意男友去的」，女網友感嘆「我很愛他，但這件事我真的過不去」；貼文曝光，不少網友紛紛回應「不能接受只能分手，兩邊都有問題」、「泰國浴就是嫖的一種啊，妳還真大方」、「有女友的人不要想什麼泰國浴好嗎？如果我男友提出我直接分手了」、「這妳也永遠過不去的，真的不行就分手吧」、「要裝大方就自己接受，不能的話直接分手最快，女生千萬不要高估自己的情商」。