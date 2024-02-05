第1道春雷響了！小年夜冷氣團殺到 大年初一最冷「跌破10度」
隨著鋒面慢慢通過台灣，今（5）日北部沿海有旺盛對流移入，中央氣象署技正羅雅尹表示，馬祖和桃園已觀測到了今（2024）年的第一道春雷，後續在小年夜（2/8）時大陸冷氣團將會報到，除夕（2/9）體感濕冷，大年初一（2/10）冷空氣最強，中部以北將出現攝氏10度以下低溫，南部地區也僅剩攝氏12至14度。
記者張志浩／綜合報導
羅雅尹指出，今日鋒面通過之後，白天在中部以北、東半部仍有一些局部短暫陣雨或小區域雷雨，明（6）日東北季風影響，迎風面、北部、東半部有雨；週三（2/7）大陸冷氣團南下，配合華南雲雨區東移，全台都有降雨機率，氣溫也會由北至南持續下探。
天氣風險公司分析師吳聖宇則說明，春節連假前半段較冷，冷空氣週三逐漸南下，小年夜到除夕一路降溫，大年初一冷空氣達到最強，中部以北、東北部空曠地區低溫有機會降到攝氏10至12度左右，整體大約在冷氣團到強烈冷氣團的等級，南部及花東空曠地區低溫也會降到攝氏12至14度間，配合降雨，濕冷的感受仍會比較明顯。
大年初一至大年初三（2/12）清晨轉為乾冷，溫度會逐漸回升，不過夜晚清晨受輻射冷卻影響，中北部、東北部空曠地區預估還是有攝氏10至12度左右低溫，日夜溫差的變化明顯，大年初四、大年初五（2/13至2/14）高壓迴流帶來暖空氣，溫度回升就會比較明顯，白天逐漸變得溫暖，但是夜晚清晨還是稍有涼意。