工程師真實還原《神隱少女》！「姓名飛散」字體緩慢飄起畫面曝
日本知名動畫電影《神隱少女》曾是成為日本史上票房最高的電影，在全球也累積許多影迷。日本就有一名50歲男工程師，靠著自製道具，竟真實還原出《神隱少女》經典片段，女主角千尋名字遭湯婆婆奪走、姓名飛散的畫面，影片曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《日本富士新聞》報導，一名50多歲系統工程師，在利用電腦繪圖製作仿製動畫時，突然靈機一動，心想若動畫能在真實世界完美重現，可能會相當受歡迎，因此立即著手製作。
工程師選擇重現《神隱少女》其中一個經典片段，就是女主角「获野千尋」寫下姓名，名字卻被湯婆婆以魔法奪走，只留下「千」字的畫面。他利用橡膠、磁鐵及重力3樣工具，但製作過程卻不是那麼順利。
工程師在橡膠板上剪下文字，並放在板子上試圖讓字飛起，但這樣卻讓文字落下後變得支離破碎，因此工程師又利用透明縫紉線連接文字。但最大的困難其實是讓文字呈現陸續分離的畫面，因此他又在板子及文字上裝了磁鐵，試圖靠磁體的吸力重現動畫中文字飛散的模樣。
工程師在製作道具1個半月後，終於進入拍攝階段，他在自家附近公園不斷嘗試讓文字自然地飛起來，終於在第35次拍攝時宣佈成功。工程師坦言，自己的專注力已經到達極限，但成品出爐，完美還原《神隱少女》該幕的影片迅速獲得廣大關注，許多網友都留言狂讚「解決一個個問題的能力，以及奉獻精神才是成為系統工程師的關鍵」、「簡直就是CG的樣子，太棒了」。