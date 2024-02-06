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十大熱門社區出爐！台北「40年老社區」拿亞軍　冠軍在新北南勢角

▲十大熱門社區出爐！台北民生社區屋齡逾40年的「名人世界」拿亞軍，冠軍是新北南勢角的「太陽帝國」，搜尋量破21萬次。（圖／翻攝Google Map）
▲十大熱門社區出爐！台北民生社區屋齡逾40年的「名人世界」拿亞軍，冠軍是新北南勢角的「太陽帝國」，搜尋量破21萬次。（圖／翻攝Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

房屋搜尋平台彙整2023六都加新竹縣市十大熱門社區，新北南勢角捷運站附近的「太陽帝國」搜尋量破21萬次奪冠軍，第二名是台北市民生社區屋齡逾40年的指標中古社區「名人世界」，第三名「星都匯」位在新竹縣竹東鎮則是因為開發期數多、量體大，一直有話題性與瀏覽熱度。

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「太陽帝國」位於新北市中和區捷運南勢角站附近，鄰近興南夜市，商業活動密集，生活機能佳。樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由於當地多為屋齡超過30年的老舊社區，讓屋齡僅1年多，基地面積超過千坪的「太陽帝國」突破重圍獲得青睞，且「太陽帝國」住家戶數超過500戶，轉手待售量也較大，去年累計共有高達21萬次的瀏覽數。

▲澳洲國際團隊PTW首次在亞洲市中心打造中小坪數、座落於捷運南勢角站的收藏級逸品太陽帝國。（圖／品牌提供）
▲澳洲國際團隊PTW首次在亞洲市中心打造中小坪數、座落於捷運南勢角站的收藏級逸品太陽帝國。（圖／品牌提供）
去年瀏覽次數第2名的「名人世界」，一直以來都是台北市社區當中，瀏覽量前幾名的社區，地點座落於民生圓環旁，周遭商家林立，又是民生社區少量有24小時管理的電梯大樓之一，雖然屋齡已經超過40年，還是受到不少當地買方的關注。

「星都匯」是「新竹王」昌益建設在新竹縣竹東鎮二重埔推出的大型造鎮計畫，分別有「環球市」、「環宇市」、「星都心」、「星都匯」等社區，其中「星都匯」又分A、B區和C、D區，除D區外，多登記為辦公室用途；洪安怡表示，由於「星都匯」分數期開賣，在市場上一直有新訊息釋出，且樂屋網站上也有不少AB區的待售物件，也帶動了瀏覽次數的成長。

▲2023六都加新竹縣市十大熱門社區榜。（圖／樂屋網提供）
▲2023六都加新竹縣市十大熱門社區榜。（圖／樂屋網提供）
本次上榜前10名的台中市社區共有3個，分別是「瑞聯天地」、「城市經典」、「市政愛悅」，也都是過去往年榜上常見的熱門瀏覽社區；第5名新北市「瓏山林新板時尚」，位於板橋區湳雅夜市附近，距離捷運府中站約莫步行5分鐘左右，夾帶了機能優勢而勝出。

南台灣則有「美樹大悦大樓區」、「長億城」、「郡都當代」分別排行8到10名，其中除了「郡都當代」是屋齡僅1年的新屋外，其他兩個社區都是常見的熱門瀏覽名單。

洪安怡指出，瀏覽次數較高的社區，有些是因為待售物件較多而拉高曝光，也有些本來就是當地的指名社區，長期以來都有一定的詢問熱度，當房市回歸自住、長期置產的市場，管理得當的好社區，更有機會受到買方的青睞。

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