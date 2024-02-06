陳沂當街遭毆畫面曝光！男子假搭訕「鐵拳+飛踢」　路人緊急救援

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根據監視器畫面顯示，陳沂一開始站在路邊，緊接著施暴的男子就一直在陳沂附近周旋，隨後上前搭訕，陳沂也禮貌性地對他點點頭，結果沒想到下一秒男子突然暴走，徒手猛揍陳沂，甚至最後還來個飛踢，讓陳沂重心不穩差點被踢到馬路邊，而一旁的路人見狀立刻上前救援保護陳沂，但男子還是想要繼續靠近，整段影片一共43秒，相當驚悚。
據了解，陳沂受傷後已經到一旁的台安醫院驗傷治療，立刻向警方提告傷害罪，黃男被逮捕後辯稱「是因為認錯人」才毆打陳沂，但陳沂對此說法完全不採信，由於陳沂過去在網路上與多位名人隔空交火，警方也不敢大意，正在積極調查當中。
而陳沂也宣布將在今（6）日下午14時30分至15時，在立法院召開記者會，主軸以「遏止私刑暴力歪風，守護全民人身安全」，協同與會的還有立法委員陳菁徽、徐巧芯，以及台北市議員鍾沛君，將要求警政單位應強化打擊組織犯罪，遏止暴力攻擊行為在社群媒體宣染下成為社會歪風。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110