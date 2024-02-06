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陳沂當街遭毆畫面曝光！男子假搭訕「鐵拳+飛踢」　路人緊急救援

▲網紅陳沂昨天下午在台北市松山區路邊，遇到一名男子搭訕還禮貌性點頭，下秒遭到猛毆。（圖/翻攝畫面）
▲網紅陳沂昨天下午在台北市松山區路邊，遇到一名男子搭訕還禮貌性點頭，下秒遭到猛毆。（圖/翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅陳沂經常以辛辣風格言語針貶時事，從演藝圈、網紅聊到政客，常常一針見血點評事件本身，吸引大票粉絲追隨。然而昨日下午陳沂在台北市松山區路邊時，遭到一名黃姓男子搭訕，結果下秒就痛毆陳沂，不僅出手猛K，甚至還使用飛踢，讓路人全部嚇壞，緊急出面制止男子，警方訊後依傷害罪將黃男送辦，施暴畫面也在事後曝光。

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警方調查，網紅陳沂在昨日下午4時左右，在台北松山區長安東路二段上的中崙消防分隊前，遭到一名21歲黃姓男子徒手痛毆，造成頭部擦挫傷，員警到場之後，發現黃男渾身酒氣，還持續咆哮，直接依現行犯逮捕。

▲陳沂在路邊遭到21歲黃姓男子追打，不僅徒手猛K陳沂，還飛踢她，陳沂已經驗傷準備提告。（圖/翻攝畫面）
▲陳沂在路邊遭到21歲黃姓男子追打，不僅徒手猛K陳沂，還飛踢她，陳沂已經驗傷準備提告。（圖/翻攝畫面）
根據監視器畫面顯示，陳沂一開始站在路邊，緊接著施暴的男子就一直在陳沂附近周旋，隨後上前搭訕，陳沂也禮貌性地對他點點頭，結果沒想到下一秒男子突然暴走，徒手猛揍陳沂，甚至最後還來個飛踢，讓陳沂重心不穩差點被踢到馬路邊，而一旁的路人見狀立刻上前救援保護陳沂，但男子還是想要繼續靠近，整段影片一共43秒，相當驚悚。

據了解，陳沂受傷後已經到一旁的台安醫院驗傷治療，立刻向警方提告傷害罪，黃男被逮捕後辯稱「是因為認錯人」才毆打陳沂，但陳沂對此說法完全不採信，由於陳沂過去在網路上與多位名人隔空交火，警方也不敢大意，正在積極調查當中。

▲陳沂遭到黃姓男子追打，甚至還有飛踢，路人緊急出手救援。（圖/翻攝畫面）
▲陳沂遭到黃姓男子追打，甚至還有飛踢，路人緊急出手救援。（圖/翻攝畫面）
而陳沂也宣布將在今（6）日下午14時30分至15時，在立法院召開記者會，主軸以「遏止私刑暴力歪風，守護全民人身安全」，協同與會的還有立法委員陳菁徽、徐巧芯，以及台北市議員鍾沛君，將要求警政單位應強化打擊組織犯罪，遏止暴力攻擊行為在社群媒體宣染下成為社會歪風。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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