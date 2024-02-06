不是日本！台灣暴增「這國旅客」猛逛商場 全場超有感：整街都是
台灣因風景優美、充滿美食，吸引許多外國人前來觀光造訪。不過，近日一名網友發現，有賣場進行「外籍旅客國籍調查」，韓國旅客數量竟比日本多，且差異十分明顯，讓他感到相當訝異。貼文曝光後，不少人也有同感「上次去淡水真理街，整條路幾乎都韓國人」、「在西門町打工，深刻感受到韓國人有夠多」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友4日在PTT發文，他以「來台旅遊韓國人比日本人多好多？」為題，表示近日看到台灣賣場外正在進行「外籍旅客國籍調查」，而在韓國區塊已經被旅客貼到沒位置了，相較之下日本卻還有許多空間可以貼，讓他驚呼「怎麼差有點多？有沒有來台旅遊韓國人比日本人多好多？」
貼文曝光後，不少網友都相當有感，「確實，每次都遇到韓國人」、「的確在台北比較容易聽到韓語」、「在西門町打工，深刻感受到韓國人有夠多」、「韓國人都來台灣逛家樂福」、「上次去淡水真理街，整條路幾乎都韓國人」。也有人指出日本旅客減少的可能原因，「日幣貶到他們不想出國了吧」。
事實上，根據交通部官方統計顯示，來台灣旅遊的日本旅客數量還是比韓國遊客多，但過去日本旅客比韓國多出1倍，近一年韓國旅客卻幾乎是日本8成。另外，幣值統計資料顯示，2023年前10個月日幣已大幅貶值15.01％，甚至不斷創下歷史新低紀錄，雖然歷史走勢的跌幅已經開始趨緩，但不少人預計日幣在未來一年內，仍會維持在歷史低點的範圍內。