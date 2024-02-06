才剛公開挺Toyz！陳沂曾喊「難道下個被打的是我」　路邊遭男狂毆

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陳沂在直播當中提到「Toyz被超派揍的事件，我第一個念頭真的是，X！下一個會是我，你知道嗎，如果市面上有懸賞獵人名單，第一個是Toyz的話，第二名就是陳沂，我想說，還好Toyz先被揍了，難道下一個是我？我有點害怕」。
陳沂說「我個人對於整件事情，還有我一直以來的立場就是我反對以暴制暴，如果每一個人你們都覺得，只要看他不爽、我覺得他白目，我就可以用暴力解決問題，他被打就活該的話，那大家走到路上人人自危」陳沂強調「我非常的震驚是，太多人都在支持超派，尤其超派呢，一本正經的出來講說『我就用我的超派鐵拳』，導致非常多人覺得，超派鐵拳是一個正義的展現，竟然還有不只一個公眾人物出來說超派打得好，我覺得這是很糟糕的社會風氣」。
未料，10幾天之後，陳沂昨（5）日遭到一名21歲的黃姓男子在路邊毆打，男子被逮捕後辯稱「是因為認錯人」才毆打陳沂，但陳沂不採信該說法，也已經到醫院驗傷提告傷害罪，檢察官複訊黃男後依涉犯傷害罪，諭令黃男5萬元交保。
陳沂目前也發聲表示「感謝各界關心，我不好，很害怕。我不是第一個，更不會是最後一個被暴力對待的受害者」，將在下午於立法院協同立委陳菁徽、徐巧芯，以及台北市議員鍾沛君召開記者會，將要求警政單位應強化打擊組織犯罪，遏止暴力攻擊行為在社群媒體宣染下成為社會歪風。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110