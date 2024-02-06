全家福袋賣不出去拼了！他買1包「249元變149元」 眾愣：太聰明
每年一開始，台灣四大超商都會推出福袋，其中7-11福袋通常都是跟各大IP聯名，而全家則是推出生肖年的福袋，今年推出的龍年福袋就限量80萬個，不過由於年年獎項差不多，加上今年又有出清品出現在福袋中的情況，導致銷量以及評價跟往年有差距，不少店家庫存數量還非常多。近日，就有網友分享自己去全家時，撞見有店家為了促銷福袋，直接設立骰子遊戲讓吸引顧客購買，不少人看了也直呼「這招很聰明」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品共享區」貼文指出「戰勝機率的男人就是我朋友！昨天到永和去找朋友，經過全家買東西竟然發現有十八啦（骰子）的遊戲，覺得很有趣就集資一起買了一包，結果我朋友竟然骰到3顆6的豹子，直接可以折價100元，福袋只要149元就入手了！」
「算了一下骰出3顆6的機率只有0.46，立刻帶著福袋去彩券行買了大樂透，希望今天能中獎」而只見貼出的畫面，一間全家推出優惠，擺出骰子給客人遊玩，如果購買龍年福袋就可以玩一次，當骰到數字加總為4、5、16、17時，福袋可以折價50元；而如果骰子三顆都是一樣點數變成豹子時，購買福袋則可以折價100元，等於249元福袋149元就能入手，超級划算！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這招很聰明耶！過年快到了就會想要試手氣」、「我家也住在永和！我也要去玩XD」、「你這才知道今年福袋有多難賣了.....」、「好神奇的折價方式，感覺是設計給賭性堅強的人放手一博」、「好有趣，全家居然還可以玩18啦，好想也玩一把」、「18啦都能出現在全家，我真的要笑死，這店家很聰明」、「只能說，為了賣完福袋拼了」。
而《NOWnews》記者也實際走訪信義區幾間全家，並沒有看到相關的活動，顯見該網友去的全家有骰子遊戲是「單店限定」，至於福袋銷售情況，小間門市的福袋已經在10包內，大間的則是還有兩三排尚未銷售完畢，迪化街的全家更是直接整箱搬到店門外兜售。
不過其實不僅全家福袋有賣不出去的問題，7-11雖然今年開賣好評不斷，外包裝精緻實用，不過高價位的行李箱、鍋爐比較受到歡迎，包括洗衣籃、包包系列則在許多門市還是有許多庫存，不難看出過去超商福袋推出就搶光的盛況已經不再，如何讓民眾願意掏錢購買福袋，明年可能是超商的一大課題。