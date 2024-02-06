又是羅生門、又是政治攻防！瘦肉精爭議未歇　4大立場看風波癥結

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中央一面倒救台糖！炮轟中市府複驗及公佈流程
自2日檢驗消息一出直至今日，中央政府一面倒救台糖，由食藥署、SGS、其他縣市政府檢驗的同批檢體及加強抽驗檢體中，都未檢出任何瘦肉精，目前僅「台中市政府食安處檢驗的那一包肉」有驗出，加上從中市府食品藥物安全處公布的檢驗內容觀察，實驗室同一包肉驗了22次，產生了從0.001ppm到0.018ppm的各種結果，差距高達十幾倍，即使最終以專業考量擷取出6次較不受干擾、可信度較佳的數值，做出報告研判，檢驗數值差距也有7倍之多。中央認為這已顯示出實驗室的不穩定，應近一步檢視實驗室，言下之意「既然驗到了，就應該思考各種可能」。
衛福部次長王必勝甚至炮轟，台中市政府為何要在還沒確認有沒有系統性問題時，就「急著」公布檢驗結果？為何不等業者申請複驗之後再公布呢？另外，不只他，經濟部長王美花親上火線回應時也有提到，西布特羅是一種不易取得的化學品，其價格昂貴，若說拿來摻入飼料養豬，完全不符合成本效益，再者，台糖從事養豬事業超過70年，家大業大，且擁有一定聲譽，完全沒有動機違法使用瘦肉精來自砸招牌。
台中市府堅持「數據說話」 以「為消費者食安把關」為立場
看著身為國營事業的台糖有中央政府在救，台中市衛生局在向專家學者請教後，回應數值為何落差大，主要原因有2，首先，檢出結果濃度較低，甚至接近檢驗定量的極限值，故數值跳動較大；再者，該批檢驗的這一盤台糖豬肉約有6至7片，從中採集3處樣本，同批號及同盤肉都並非一定出自同一隻豬或相同部位，檢出殘留的濃度也可能不同，但重點在於「均驗出瘦肉精」，初步判斷應該也非刀具面受汙染，因為在反覆的檢驗肉片中，肉裡都存在0.002ppm的西布特羅。
中市府基於為消費者食安把關，選擇在驗出後第一時間公布，若等業者申請複驗得到結果後才公布，要再等兩週的時間，萬一最後檢測結果真的有問題，消費者都吃下肚了根本來不及，等於延伸出「隱匿」之情事，更會被質疑有虧職守。依據《台中市食安自治條例》第8條規定，食品一旦檢出異常數據，主管機關判定完成後可公佈周知，站在食安主管單位立場，及時公佈異常情況、馬上通知下架，讓相關單位能儘快做後續查證與處理，是最好的方式。
台中市長盧秀燕也對此回應，人民的食安是大事，政府成立食安單位的目的是要保護人民，不是保護廠商，「是要第一時間示警，還是要先犧牲人民健康，讓廠商慢慢申覆再公布？是廠商重要，還是人民重要？」她堅持有一分證據、說一分話，證據到哪、公布到哪。也有藍營立委質疑，為何中央採取的動作僅是「複檢」，而非擴大稽查。
豬農喊冤、百姓不知該相信誰！中央地方舉措各有疑點 恐成下一波風暴伏筆
台中市府檢驗出含瘦肉精的豬肉溯源嘉義養殖場以及屏東屠宰加工場，目前養殖場已經完成採檢送去化驗，也先將超過5千頭肉豬進行移動管制，檢驗結果出爐，所有樣品都沒有檢出瘦肉精。此次風波疑點多，在複驗結果尚未出來前，不只台糖肉品形象重創，其他養豬場也擔心受到牽連。各縣市養豬協會大串連，表態「蒙受不白之冤」有苦難言，其中，雲林縣養豬協會指出，光是雲林縣的養豬戶就佔了全國的三分之一，隨著這把火燒到國產豬，對雲林衝擊非常大；台南市養豬協會則擔憂，消費者因此次風波降低購買豬肉的意願，豬肉價格可能會崩盤，盼政府盡快還清白。
儘管行政院長陳建仁都出面喊話，表示肉品都是「瘦肉精零檢出」，要大家放心過年，但此次事件使得民眾對於豬肉的印象，似乎在無形中又再記上一筆恐慌，加上中央與地方站在各自立場僵持不下，真相遲遲無法水落石出。一場關心到民眾飲食安全的風波，又是陷入羅生門，又是無止盡的政治攻防，恐導致中央與地方無法取信於民，雙方各自留一手、不完全透明的舉措也可能成為下一波風暴的伏筆。