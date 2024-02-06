房市／跨行轉職難？信義房仲重培訓　升遷透明吸人才

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在薪資上，信義房屋亦針對第一線業務人員設計許多專屬保障，不僅提供前6個月保障月薪5萬，在轉正職後仍有底薪，同時公司另有個人獎金、團體獎金、年終獎金、績效獎金、長期發展獎勵金等，獎金發放總額無上限。
同仁職涯規劃部分，信義房屋更有完整且透明的晉升制度，不限年紀、年資，晉升為資深不動產仲介專家最快12個月即可達成，更有一線店長直言，入行一年多就能當上主管，信義房屋勇於提供新人舞台！
除了求職者最關切的薪資與晉升，信義房屋為直營房仲唯一上市公司，秉持「以人為本」精神，制度有保障且福利優於勞基法，例如一般服務業要求出勤的颱風天，信義房屋以員工安全為第一首要考量，直接給予有薪颱風假等，諸多福利與措施也讓信義房屋於去年入選「臺灣高薪100指數」；此外，信義房屋積極研發數位工具，例如AI智能配案，以全新的數位工作模式，提升同仁工作效率。
諸多措施讓信義房屋內擁有不少跨行轉戰的成功的例子，資管系出身、曾當過廚師、導遊的信義房屋南港北流店專案經理謝承翰便是一個成功案例，從海外工作回來後轉戰房仲業務，在任職的第一個年度就拿下全台排名前40、同樣年資第2名的好成績，一路從0經驗的房仲小白，成為百萬年薪的專案經理。
謝承翰的案例在信義房屋並非單一個案，他以自身經驗建議，投身新的領域最重要的是公司能有完整教育訓練，特別是房地產業專業知識眾多，對毫無經驗的轉職者來說，完善的教學是很重要的關鍵；再者在職涯上，能夠看到可發展的薪資跟職涯成長曲線，以及正向、願意互相幫助、和諧的企業文化，絕對是領域小白能成功轉職的最大因素。
信義房屋表示，人才為重要資本，將持續優化人才培育、薪資福利，讓在職員工都能享有實質的薪資福利、良好的工作環境，信義房屋將協助員工從新手便高手，有志挑戰房仲業務工作者，都歡迎加入。詳細福利內容，可上信義房屋徵才網頁（https://hr.sinyi.com.tw/elite）查詢。