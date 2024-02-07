過年長輩最愛問TOP6！「什麼時候結婚、薪水多少」　應對方式公開

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觀察近一年網友針對「最怕長輩問的問題」相關話題的討論，可以發現「感情」方面的問題令許多民眾頭痛，例如「什麼時候要結婚？」、「有沒有對象？」、「什麼時候生？」等。
不少人就抱怨道「因為沒有其他的可以聊了，問有沒有另一半、問什麼時候要結婚」，有時結完婚又緊接著「催生」，連環追問令網友紛紛直呼「我是覺得，聊不來不用硬要聊」、「每天過年都會一直重複這樣的迴圈」。
不過也有民眾點出「體諒人家一下嘛，一年才見一次，也不熟」，認為也許對方只是單純想聊聊天，可以試著以「因為我找不到適合我的對象」、「我有老公啊，是xxx(藝人)」等委婉或幽默的方式來回答。
此外也有不少網友表示「我覺得問薪水最煩，每次都不知道該怎麼回答」，引來不少網友共鳴回覆「小時候真的很討厭那些親戚，喜歡比較誰成績好、考上的學校好什麼的」，指出「薪資待遇」、「課業狀況」也是許多長輩的愛問問題。
只是不論是工作待遇還是成績，對某些人來說都屬於個人隱私的範疇，講出來可能會成為聊天甚至比較的話題，帶來不必要的困擾，讓一眾苦主直呼這些問題真的「聽了很刺耳」。
而部分長輩則會用「不記得我了嗎，怎麼沒叫我？」來當作與晚輩打招呼的起手式，有時還搭配「我小時候抱過你呀！」等話語想與後輩們破冰，但這樣直接的問法卻容易令人尷尬，讓許多民眾不知如何是好。
對此，有人推薦可以先簡單回應幾句，如「啊！真的嗎！我小時候可愛嗎？很重嗎？」，並以「這樣過來會很遠嗎？外面有沒有下雨？」等無關話題接續，「直接尬聊別的，再偷問媽媽他是誰」來化解難關。
過年時你是否也常被問到這些問題呢？有時長輩問問題只是出於好意的關心，或單純想以一些共通話題來與你拉近關係。如果面對這些提問時，也有不知該作何回應的困擾，不妨參考以上網友的巧妙答覆吧。