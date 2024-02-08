肯德基爺爺刮刮樂中獎！「神級隱藏代碼」復活 12元蛋塔吃到初五
繼去年底肯德基瘋狂推出優惠代碼之後，過去一組代碼「23591」可以用12元吃到原價45元的蛋塔，後來使用期限過期之後，不少人深感可惜。不過別擔心！肯德基爺爺新年也沒有讓大家失望，新春繼續大放送，該組優惠大復活，改成「13705」，只要輸入優惠代碼，可以獲得12顆蛋塔以及上校雞塊20塊，原價要750元的套餐組合只要359元！讓不少網友直呼「肯德基這次中刮刮樂分紅了！」
記者張嘉哲/綜合報導
去年底一組代碼「23591」的優惠碼廣受好評，只要點餐的時候輸入，就可以用359元的價格買到兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊，而根據肯德基官網售價，扣除上校雞塊分享盒原價210元後，剩餘149元除以12顆蛋塔，平均一顆蛋塔竟然只要12元，而蛋塔一顆原價45元，真的非常划算。
不過該組代碼已經在1月31日正式失效，但是沒關係！肯德基爺爺聽見大家的心聲，只要在2024年即日起至4月30日，在肯德基點餐機打上優惠碼「13705」的話，同樣用359元買到這個「兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊」的組合，等於神優惠再度回歸，甜點蛋塔一路從除夕吃到初五沒問題。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！才剛結束又回歸，誠意滿滿」、「蛋塔自由，12元蛋塔吃爆」、「又回歸了！太讚了，超愛這組優惠代碼」、「蛋塔一盒就要240元耶，兩盒才149元真的太划算了」、「太讚，買來配過年甄嬛傳超爽的」、「爽啦！蛋塔自由，肯德基爺爺這次應該是有中刮刮樂分紅」。
而除了網友們發現這款代碼復活以外，肯德基也在新春推出不少「最新優惠代碼」，像是即日起至4月30日輸入「13684」的話，也可以用449元買到「五塊炸雞桶+兩盒6入裝的蛋塔」，也是超級划算的組合哦！適合愛吃炸雞的人；另外之前大家熱愛的點心組合「40426」也回歸，即日起至3月31日輸入代碼之後，就可以用69元買到兩顆蛋塔、地瓜球以及一杯小杯飲料，原價171元直接現省102元，絕對超值。
至於其他的速食店，拿坡里炸雞專賣店也輸人不輸陣，即日起至2月18日，推出超值「買8送8」買炸雞送雞翅優惠，買整桶都是炸雞腿的「8隻酷樂雞腿桶」，就送「8隻豆乳雞三節翅桶」，總共只要520元（原價880元），適合親朋友好相聚時候可以點哦！