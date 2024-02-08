影／黃蜂榜眼Miller超會飛！賞對手吃追魂鍋、順手再補一顆三分彈

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眼見球高高飛過黃蜂三名防守者，進到RJ. Barrett手中並準備要被暴龍放進兩分。沒想到，榜眼Brandon Miller突然在罰球線上加速啟動，眼見他大步踩實左腳，隨後飛身躍向RJ. Barrett後方，頭部已經完全超越籃圈。
此時的RJ. Barrett沒有注意後方，就在完全沒有防備的狀況下，遭到Brandon Miller賞了一記乾淨的追魂麻辣鍋，讓主播、黃蜂全場球迷瞬間響起歡呼，黃蜂板凳席也都驚呼站起。
不過這還沒結束，蓋完火鍋的Brandon Miller火速跑向前場弧頂位置，接到隊友傳球後剛好處於空檔，於是拔起投籃，以命中一顆三分彈結束這華麗的攻守回合。
然而，黃蜂本場比賽在第四節遭到逆轉，最終以117：123輸球，苦吞9連敗。Brandon Miller全場拿下20分、4籃板、1助攻、1抄截，投籃命中率為5成29，不過本場比賽的外線手感冰冷，8投僅2中。
黃蜂給予這名新秀相當大的上場空間，即便持球進攻效率還有待加強，但他近期表現不斷進步，進入二月的4場比賽平均出賽36分鐘，可以拿下29分、4.5籃板、2.3助攻，命中率上升至5成，外線命中率也有4成36。
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