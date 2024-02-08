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影／黃蜂榜眼Miller超會飛！賞對手吃追魂鍋、順手再補一顆三分彈

▲夏洛特黃蜂榜眼Brandon Miller飛身賞對手吃追魂鍋，回場順手再補一顆三分彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲夏洛特黃蜂榜眼Brandon Miller飛身賞對手吃追魂鍋，回場順手再補一顆三分彈。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

今（8）日夏洛特黃蜂在主場迎戰多倫多暴龍的比賽，雖然布里奇斯（Miles Bridges）砍下45分，不過比賽中的另一幕卻意外成為更大焦點。比賽首節，黃蜂今年選進的榜眼新秀米勒（Brandon Miller）在進行回防時，趁暴龍巴瑞特（RJ. Barrett）放鬆戒備，從罰球線助跑起跳，賞了對手一記追魂麻辣過，讓全場黃蜂球迷還有主播都放聲歡呼。

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比賽首節剩下3分多鐘時，暴龍施洛德（Dennis Schroder）趁亂撿到彈出的籃板球，並將球運向中場，隨後看到RJ. Barrett已經提前站在籃筐底下，於是將球高拋向前場。

眼見球高高飛過黃蜂三名防守者，進到RJ. Barrett手中並準備要被暴龍放進兩分。沒想到，榜眼Brandon Miller突然在罰球線上加速啟動，眼見他大步踩實左腳，隨後飛身躍向RJ. Barrett後方，頭部已經完全超越籃圈。

此時的RJ. Barrett沒有注意後方，就在完全沒有防備的狀況下，遭到Brandon Miller賞了一記乾淨的追魂麻辣鍋，讓主播、黃蜂全場球迷瞬間響起歡呼，黃蜂板凳席也都驚呼站起。

不過這還沒結束，蓋完火鍋的Brandon Miller火速跑向前場弧頂位置，接到隊友傳球後剛好處於空檔，於是拔起投籃，以命中一顆三分彈結束這華麗的攻守回合。

然而，黃蜂本場比賽在第四節遭到逆轉，最終以117：123輸球，苦吞9連敗。Brandon Miller全場拿下20分、4籃板、1助攻、1抄截，投籃命中率為5成29，不過本場比賽的外線手感冰冷，8投僅2中。

黃蜂給予這名新秀相當大的上場空間，即便持球進攻效率還有待加強，但他近期表現不斷進步，進入二月的4場比賽平均出賽36分鐘，可以拿下29分、4.5籃板、2.3助攻，命中率上升至5成，外線命中率也有4成36。

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