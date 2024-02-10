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百萬YouTuber「1讚1元」包紅包給媽媽　整排藍勾勾！最終金額公開

▲百萬YouTber「見習網美小吳」，連續第3年辦「1讚1元」包紅包給媽媽活動，連球后戴姿穎也來按讚分享，今（10）公開最媽媽紅包終金額。（圖／翻攝小吳IG）
▲百萬YouTber「見習網美小吳」，連續第3年辦「1讚1元」包紅包給媽媽活動，連球后戴姿穎也來按讚分享，今（10）公開最媽媽紅包終金額。（圖／翻攝小吳IG）

記者徐銘穗/綜合報導

擁有128萬訂閱的YouTuber「見習網美小吳」從2022年起，就會在除夕舉行「限時24H，一個讚＝我媽媽紅包1元」活動，今年邁入第3年，留言區再現整排藍勾勾按讚留言幫宣傳，就連球后戴資穎也來參一腳，今（10）初一稍早中午，小吳公布最終媽媽紅包金額。

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見習網美小吳2022年首次發起「限時24H，一個讚＝我媽媽紅包1元」活動，最終結算網友按讚數為32萬3108，吳媽媽收穫超過32萬元大紅包；第2年2023年紅包金額更是爆炸性成長，讚數激增為56萬81個，吳媽媽紅包金額來到56萬元。

▲小吳2022年第一次辦「愛媽咪紅包大賞」時，收到超過32萬個讚，吳媽媽現身YouTube影片感謝網友。（圖／翻攝見習網美小吳YouTube）
▲小吳2022年第一次辦「愛媽咪紅包大賞」時，收到超過32萬個讚，吳媽媽現身YouTube影片感謝網友。（圖／翻攝見習網美小吳YouTube）
2024年除夕，小吳昨（9）中午準時發出「限時24H，一個讚＝我媽媽紅包1元」活動公告，短短20分鐘就有5萬6000個讚，留言區刷了整排藍勾勾，凱希、紀卜心、陳彥婷、金針菇、林進、歐陽妮妮和莫莉等人都現身留言按讚，就連球后戴資穎也參一腳按讚，還分享到限時動態。

今（10）中午活動結束，小吳公開最終結果，按讚數為35萬5568個，即為吳媽媽2024年紅包最終金額為。較去年56萬多元，縮水了20萬多元。不過還是讓小吳說：「再見了錢錢！」

小吳也透露說，連續辦3屆「愛媽咪紅包大賞」，其實吳媽媽收到後都會拿去做善事，將錢捐給社會弱勢團體，他為媽媽這樣的舉動感到相當驕傲又溫暖。

▲小吳今（10）午公布最終按讚數，2024要包給媽媽35萬5568元紅包。（圖／翻攝小吳IG）
▲小吳今（10）午公布最終按讚數，2024要包給媽媽35萬5568元紅包。（圖／翻攝小吳IG）

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