百萬YouTuber「1讚1元」包紅包給媽媽 整排藍勾勾！最終金額公開
擁有128萬訂閱的YouTuber「見習網美小吳」從2022年起，就會在除夕舉行「限時24H，一個讚＝我媽媽紅包1元」活動，今年邁入第3年，留言區再現整排藍勾勾按讚留言幫宣傳，就連球后戴資穎也來參一腳，今（10）初一稍早中午，小吳公布最終媽媽紅包金額。
記者徐銘穗/綜合報導
見習網美小吳2022年首次發起「限時24H，一個讚＝我媽媽紅包1元」活動，最終結算網友按讚數為32萬3108，吳媽媽收穫超過32萬元大紅包；第2年2023年紅包金額更是爆炸性成長，讚數激增為56萬81個，吳媽媽紅包金額來到56萬元。
2024年除夕，小吳昨（9）中午準時發出「限時24H，一個讚＝我媽媽紅包1元」活動公告，短短20分鐘就有5萬6000個讚，留言區刷了整排藍勾勾，凱希、紀卜心、陳彥婷、金針菇、林進、歐陽妮妮和莫莉等人都現身留言按讚，就連球后戴資穎也參一腳按讚，還分享到限時動態。
今（10）中午活動結束，小吳公開最終結果，按讚數為35萬5568個，即為吳媽媽2024年紅包最終金額為。較去年56萬多元，縮水了20萬多元。不過還是讓小吳說：「再見了錢錢！」
小吳也透露說，連續辦3屆「愛媽咪紅包大賞」，其實吳媽媽收到後都會拿去做善事，將錢捐給社會弱勢團體，他為媽媽這樣的舉動感到相當驕傲又溫暖。