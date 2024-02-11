初二回娘家！人妻壓歲錢爽拿「6位數」 女婿傻眼：比我年終多5倍
今（11）日是大年初二，許多女兒和女婿都會帶著伴手禮，回到娘家拜訪岳父母。一般民間習慣來說，當兒女工作或是結婚之後，父母都不會再給予壓歲錢。但是一名女婿多年來回娘家，都能看到老婆拿到「6位數」壓歲錢，今年甚至比他的年終獎金多5倍，岳父驚人的財力也讓全場網友讚嘆不已。
記者潘毅／綜合報導
「老婆壓歲錢比我年終還多」，一位人夫在論壇Dcard上發文分享，自己目前在南部一家電子廠上班，年終都是固定一個月全薪，而老婆則是全職主婦，在家照顧孩子，兩人已經結婚十多年。
原PO補充道：「結婚10幾年來每次岳父都會給我老婆壓歲錢」，而今年更是收到了整整六位數的20萬元大紅包「直接是我年終獎金的4倍」。此外還有一件事，也讓原PO懊悔不已，就是剛結婚時岳父有要拿見面禮10萬，要當作家用花費，但當時他選擇拒絕了，結果老婆仍代為收下，後來岳父都直接拿給女兒，不再叨擾女婿，這也令他感嘆「真討厭自己愛面子，早知道當初就拿了」。
看完原PO岳父驚人的財力展現後，不少網友也紛紛驚呼：「這筆錢我也不會拿…有點怪怪的！老婆那邊的，一律給老婆處理比較好 」、「岳父不錯欸，他也不會嫌棄你賺錢能力普通，滿好的。這樣夫妻倆還是能繼續過著有品質的快樂生活」、「岳父實力雄厚」、「老婆的錢又不是你給的，是在感嘆什麼啦」。