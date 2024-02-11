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小黃司機刮中千萬豪車！「007愛用品牌」來頭狂　眾驚：年難過了

▲近期在高雄市，有民眾目睹小黃司機過年前撞上千萬超跑。（圖／取自「爆廢 1 公社」）
▲近期在高雄市，有民眾目睹小黃司機過年前撞上千萬超跑。（圖／取自「爆廢 1 公社」）

記者潘毅／綜合報導

恰逢農曆春節，許多人都開車出門旅遊，行車安全也顯得尤為重要。近期在高雄市，就有民眾目睹小黃司機過年前「刮中」上千萬超跑，實際調查後更發現，遭到追撞的豪車來頭不小，更是電影007系列中，特務詹姆斯龐德最愛的超跑品牌。

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有民眾近期在臉書社團「爆廢 1 公社」分享，地點位於高雄市前金區瑞源路上，只見圖片中一輛黃色計程車，從後方追撞前方棕色的豪車，而後方的小黃引擎蓋可以看出明顯的變形，至於豪車部分損傷則未知。

事實上，這輛豪車是Aston Martin的5門4座車款「Rapide」，從車頭造型研判，年份大約是2013年之前的版本，當時新車售價為1380萬元，雖然已有些許年代，但豪車維修費用仍然不容小覷。

▲Aston Martin的5門4座車款「Rapide」，從車頭造型研判，年份大約是2013年之前的版本。（示意圖／取自網路）
▲本次發生事故的Aston Martin，應是5門4座車款「Rapide」，而從車頭造型研判，年份大約是2013年之前的版本。（示意圖／取自網路）
因此不少網友看完後也紛紛驚呼：「司機過年刮中千萬超跑，這個年難過了」、「今年白做了」、「刮刮樂小編快點來，新題材」、「希望前面有錢人是好心人」、「每次看到這種事故，都會覺得超跑險保下去值得」。

而說到Aston Martin這個英國品牌，是在1913年以班福德和馬丁有限公司共同創立，奧斯頓馬丁起初專門製造可行駛於一般道路上的賽車車款，更是電影特務007系列「詹姆斯龐德」的愛用超跑品牌。到了1987年，福特取得奧斯頓·馬丁75%股權，並於1994年時完全收購，Aston Martin併入福特，成為旗下品牌之一。

2007年，英國的賽車大廠Prodrive老闆David Richards與一眾投資者，再度投資從福特手中購得奧斯頓·馬丁，使其再次成為私人公司，不過福特仍保留價值約4千萬英鎊的股份。2013年時，Aston Martin與德國車廠Mercedes-Benz賓士陸續展開合作。隨後在2020年時，賓士又提供油電、純電等電氣化動力技術，換取奧斯頓馬丁的20%股權，雙方結盟關係持續加深中。

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