剛奪走鐘最大獎！HOOK突宣布「暫停週更」：要被看膩了 粉絲錯愕
百萬YouTuber「HOOK」頻道擁有147萬訂閱數，過去以一週挑戰及各種實驗主題聞名，也時常分享有趣的歷史知識，深受觀眾喜愛。然而HOOK去年才剛在第五屆走鐘獎奪下「年度個人創作者」獎項，沒想到今（13）日卻突然宣布自2月起暫停週更，令不少粉絲錯愕，HOOK則發文寫下：「我已經拍影片快要七年了，差不多也要被大家看膩了。」
記者賴禹妡／綜合報導
HOOK今日下午在社群發文，她表示已經維持影片週更一段時間了，但近期想停下腳步去精進自己，想要做的事情也無法在一週內做完給大家看，「想要閱讀，想要陪小貓，想要避開黑暗與潮濕的地方」。
HOOK坦言，這個時代在哪裡都充斥著短影片，但她依然想要做長影片，並且想要成為不被時間制約的人，因此決定2月開始會暫停每週更新，雖然不知道會暫停多久，但HOOK保證每個月都至少會有一支影片。
而HOOK成為影片創作者至今已經將近7年，也幽默自嘲「差不多也要被大家看膩了，七年之癢好癢好癢，趁這個機會體驗小別勝新婚的感覺似乎也很好！距離產生美感！嗯嗯！」最後她祝福觀眾新年與情人節愉快，並感性結尾：「每天都因為你們感到很幸福。」
貼文曝光後，許多粉絲都相當支持HOOK的決定，紛紛留言鼓勵，「照著自己舒適的腳步走下去吧！大家都在呢」、「好好休息，我們願意等妳」、「照自己的步調，別想太多」、「更新後的妳一定超猛」。