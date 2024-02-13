富國島台灣旅客被丟包！越竹航空「先墊錢」 年代旅遊：無法付款
今年春節期間驚傳292名台灣遊客前往富國島旅遊時慘遭丟包，由於年代旅遊未給地接旅行社費用，導致數個地接旅行社無法提供後續行程，甚至連錢都沒給航空公司，因此台灣旅客擔憂今（13）日和明（14）日都未必能順利回台灣。《NOWnews今日新聞》聯繫越竹航空台灣總代理公司，董事長透露今天和年代旅遊及品保協會開會後，雖然年代旅遊未付款項，但基於人道立場，仍會先將台灣旅客載回。
國際中心賴正琳／綜合報導
越竹航空台灣總代理董事長張志嘉表示，今（13）日下午一點和美加國際旅行社（即年代旅遊）開協調會，年代旅遊總經理林大鈞以及品保協會秘書長等人都出席。由於年代旅遊迄今尚未付清2月14日的包機費用，等於越竹航空必須「先墊錢」，才能讓台灣旅客回台。而林大鈞則說：「因為過年期間銀行無法取款以致今日無法如期付款，以致不知道如何讓旅客回台。」
事實上，近300名台灣旅客早在出團前數個月便已繳交4至7萬元的團費給年代旅遊，沒想到有人在台灣就被丟包，出團前才發現機票都沒訂；有人到當地發現飯店和餐廳跳票，連能否回台灣的航班都成問題。然而年代旅遊除了積欠航空公司款項，同時僅給予越南數家地接旅行社低於團費十分之一的費用，讓近300名台灣旅客原本美好的春節之旅變調。
雖然年代旅遊總經理林大鈞仍未付款，但越竹航空台灣總代理張志嘉董事長與越竹航空討論後，基於人道主義及保障台灣旅客消費者權益，最終決定派遣飛機載運旅客平安返回台灣，讓台灣旅客能安心過好年，然而越竹航空、欲退費的消費者和地接旅行社能否討回款項，仍是未知數。