租不掉還在蓋！中國商業不動產過剩　北京商辦空置率達14年新高

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數據指出，全中國辦公室空置率比起2022年的22.9%增加了1.6個百分點，其中全國有12個城市的空置率比起上年有所增加，一線城市當中北京辦公室空置率高達21.7%，是自2009年以來，14年紀錄的最高；上海空置率則達19.8%，已經相當接近20%，而廣州、深圳則也分別達18.2%和20.9%。
《朝鮮日報》記者實際抵達北京市朝陽區的地標性商業建築「望京SOHO」，一踏進大樓時發現原本是美食街餐廳、理髮店舖、健身房等熱鬧的商業措施大部分都已經關閉，門口更貼著出租招牌，就連走廊望過去也一片漆黑，一名管理人員告訴記者，像這樣的情況至少已經發生一年了。
在中國經濟快速成長時，中國本土企業和外資企業紛紛湧入中國拓展業務，對於商業建築的需求也隨之快速成長，但在新冠疫情過後經濟活動受到嚴重打擊，不確定性更令企業們採取保守的管理方式，乾脆減少或終止辦公室租約，但商業不動產的供應仍在持續增加，導致出現供過於求的情況。
許多商辦開發公司開始藉由削減員工薪資、調降辦公室租金的方式試圖止損，根據仲量聯行中國數據，去年北京甲級辦公室的租金下降了8%，價格已經落在十年最低，每平方公尺租金僅人民幣300元左右。
思睿集團（GROW Investment Group）首席經濟學家洪灝指出，中國房地產市場正在面臨長期的修正，按照現有銷售速度，目前市場庫存需要大概兩年時間才能消化，但如果算上還正在建造的房屋，「按照這個銷售速度，有可能需要超過10年時間才能將所有這些在建的房屋消化掉。」