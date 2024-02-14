「別想騙走我的房！」新北市8旬阿嬤守住1700萬房 只因做了1件事
新北市一名80多歲的阿嬤，先前遭假扮調解委員的通緝犯以消費糾紛為由，騙走阿嬤的身分證影片，再假冒阿嬤代理人去聲請債務調解，要以房屋抵押還債，最終取得了房屋移轉過戶文件，幸好阿嬤的女兒發現身分證影本被騙走時，立刻申辦「地籍異動即時通」，在通緝犯拿調解書辦理房屋過戶時，收到通知，立即報警逮人，守住市價約1700萬元的房產。
記者徐銘穗/綜合報導
新北市地政局局長汪禮國表示，詐欺案件逐年攀升，不動產詐騙手法更是五花八門，提醒民眾除了不要輕易將身分證、權狀交付他人外，建議民眾可以跟這位阿嬤一樣，到地政事務所免費申辦「地籍異動即時通」，申辦後只要名下的不動產被申請登記，於「收件」及「異動完成」時，都可透過簡訊或電子郵件通知權利人，以即時掌握不動產權利異動資訊，立即採取必要的因應作為，預防不動產遭人冒名盜取。
地政局地籍科科長王珮榕說明，民眾申請「地籍異動即時通」服務，除可由不動產權利人親至地政事務所臨櫃申請外，亦可利用網路數位櫃檯申辦系統使用自然人憑證申請，或於辦理登記案件時，同時填具申請表（簽章應與申辦登記之簽章相同）併同申請。自2023年11月起，申辦該服務可將電話號碼及電子郵件通知數量增加為2組，讓自己信任的親屬也可在同一時間接收簡訊及電子郵件，把關多一道，財產保障更周延。