開工就離職！他分家產「1房+1田+2350萬」 眾看地點喊：可退休了
春節7天連假已結束，不少公司行號都選在今（15）初六開工，不過卻有網友分享，公司同事過年時分完家產，拿到「1間透天、1塊田（前方15米路），還有2350萬現金」， 所以開工第一天就裸辭。不少網友一看該名幸運兒所處縣市是高雄，都羨慕說：「高雄，可以退休了！」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO今（15）一早在PTT發文，表示開工上班就聽到同事阿華離職了，不解他為何選在開工第一天離職，追問才知道，原來阿華家過年時分家產，他分得1間透天、1塊田（前方15米路），還有2350萬現金，好奇問：「在高雄這樣就可躺平？」
貼文引發討論，不少人一見原PO同事是高雄人，再看其分得的家產有房有田還有現金，都點頭表示認同，紛紛表示：「這樣的確是可以退休啊，你想想你要存多久才能存2350萬，更別提還有房有地」、「高雄透天至少1000多萬以上」。
有名網友去年分家產，分得「1間房+3000萬現金」，分享說：「現在就隨便找個爽缺而已。」也有人試算2350萬現金，光是定存，「吃利息就算1％啦，一年約24萬，一個月2萬高雄很好過了」、「高雄可以躺平了」。
究竟要存多少錢才能退休呢？根據國泰世華銀行發表台灣首份結合總體經濟模型的《2023台灣全民財務健康關鍵報告》中指出，台灣人認為退休後的每月生活費需要5萬元，總額至少要準備1431萬才能安心退休。