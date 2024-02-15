房市／中友百貨宣布進駐彰化！在地房仲揭看房民眾「必問這2題」
中部地區知名百貨公司中友百貨宣布進駐彰化市，為彰縣府與彰化市公所合作的BOT開發案，全案總投資額高達43億，自8月動土以來引起各方關注與期待。在地房仲表示，彰化市已經有近20年沒有大型建設，中友進駐與動工對市區房市有不小的正向效果，近期不僅來店者增加，看房的民眾也必問「百貨蓋在哪」、「何時會蓋好」，足見地方期待度，也帶動周邊房價有一定程度的上揚。
家庭消費中心／綜合報導
信義房屋彰化店長謝昇樺表示，彰化火車站前屬於彰化市黃金地段，原先周邊已有彰化基督教醫院及秀傳等兩大重點醫療商圈，先前當地亦曾有大型影城欲進駐消息但卻無疾而終。由於彰化市與台中市區接壤，距離國道開車也僅需10分鐘左右，因此居民逛街、娛樂等需求多會往台中去，而中友百貨將是彰化第一家大型百貨，且地點與彰基、秀傳相鄰，附近自住剛性需求強烈，進駐訊息不僅使得地區詢問度增加，承購意願也增加不少。
謝昇樺表示，周邊購屋族群多為就醫需求的銀髮族或是從業醫療人員，以自住為主，且有一定經濟能力；因此在百貨確定進駐前，周邊已出現4字頭新建案；中友消息一出，更推升當地期待值，連買方都認同房價因此上揚，在買賣雙方有共識的情況下，帶動預售、中古屋售價，目前預售屋多數單價約在33-35萬左右；屋齡約30年、電梯三房含車位的中古屋總價則已來到800-900萬之間；數量較少的透天物件，價格也已站上千萬。
至於物件類型，謝昇樺提到，彰化市區以電梯產品居多，但當年受到921地震影響，約有20年左右的斷層期間沒有蓋大樓，因此市區中古電梯物件屋齡多為20-30年以上，或5年以下，10年間的僅有2-3棟；但近年來新建案增加不少，目前就有10棟正在蓋，故1-2年內物件會以新大樓為主流，物件新加上百貨效應，推估房價還有機會持續上揚。