晚安小雞自導自演被逮！柬警開記者會「桌上全道具」 連血都假的
直播主「晚安小雞」自稱在柬埔寨西港「凱博園區」遭軍人凌虐，甚至一度失聯，全案卻被抓包疑似是自導自演。事後晚安小雞與友人阿鬧遭柬埔寨警方上銬逮捕，柬警今（15）日下午召開記者會，並在桌上列出晚安小雞造假的工具，包含軍服、假槍及用來冒充鮮血的紅色液體等工具。
記者賴禹妡／綜合報導
柬埔寨警方於台灣時間15日15時30分召開記者會，只見記者會現場，警方將晚安小雞的拍攝道具擺在桌上全數列出，包含軍服、假槍、理髮器、逃亡時身上的衣服，甚至還有用來冒充鮮血的紅色液體等工具。
此外，晚安小雞及阿鬧也現身記者會現場，2人神情嚴肅，手上仍戴著手銬，身旁站滿柬埔寨警察。西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）將在稍後記者會上針對此案作出詳細說明。
我國刑事局也證實，晚安小雞已於14日上午，被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息，柬埔寨警方恐依「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」後續進行偵辦和移送。
台灣警方則尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。根據柬埔寨法律，被當地警方逮捕的晚安小雞、阿鬧，最重恐面臨3年有期徒刑。