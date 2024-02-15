晚安小雞造假道具遭無情攤開！眾見「1亮點」笑噴：真正目的在這
直播主「晚安小雞」近日聲稱在柬埔寨西港「凱博園區」遭軍人凌虐，甚至一度失聯引起外界擔心，事後卻被抓包全案都是自導自演，晚安小雞與友人阿鬧也遭柬埔寨警方上銬逮捕。柬警今（15）日下午召開記者會說明此案，並在桌上擺出一系列造假道具，沒想到卻被眼尖網友發現，晚安小雞演戲居然還帶著自家拌麵產品，讓眾人忍不住笑翻狂酸「搞一大齣原來真正目的是這個」、「還沒開賣就被沒收XD」。
記者賴禹妡／綜合報導
柬埔寨警方於台灣時間15日15時30分召開記者會，只見記者會現場，警方將晚安小雞的拍攝道具擺在桌上全數列出，包含軍服、假槍、理髮器、逃亡時身上的衣服，甚至還有用來冒充鮮血的紅色液體等工具。西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）將在稍後記者會上針對此案作出詳細說明。
然而在桌上眾多造假道具中，有眼尖的網友發現，居然還有晚安小雞的自家產品「晚安小雞乾拌麵」，讓不少人忍不住笑噴直呼，「搞一大齣原來真正目的是這個」、「還沒開賣就被沒收XD」、「突然就被業配了」、「另類行銷手法哈哈哈」、「跟造假道具放在一起特別諷刺」。
我國刑事局證實，晚安小雞已於14日上午，被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息，柬埔寨警方恐依「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」後續進行偵辦和移送。台灣警方則尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。