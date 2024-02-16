姚明13歲女兒長大了！最新近況被捕捉 巨人基因「長到190公分」
中國傳奇球星姚明憑藉226公分傲人的身高以及精湛的球技，成為NBA首位外籍選秀狀元，在籃壇創下許多成就。然而，2007年姚明與同為籃球員、身高193公分的葉莉結婚，兩人婚後育有一女姚沁蕾，沒想到巨人基因直接遺傳給女兒，使得姚沁蕾在跟同年紀小孩相比時，已經高出不少。近日就有網友直擊，目前已經13歲的姚沁蕾已經超越奶奶的身高，且跟媽媽齊平，讓許多人感到基因的強大力量。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有大陸網友在社群「小紅書」分享照片，表示外出時遇到葉莉和姚沁蕾，驚訝的說「姚明女兒也太高了吧！」只見照片中，母女兩人都穿著休閒，平視過去兩人看起來差不多高度，而姚沁蕾則是挽著奶奶的手臂，但身高已經遠超奶奶一顆頭之多，讓人不敢相信，姚沁蕾今年才13歲，已經成為小巨人。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「小孩真的是不能偷生的！這基因太強大了」、「太厲害了！媽媽不是也有190幾公分的嗎？」、「驚人的基因力量啊！同學應該都很傻眼吧www」、「同年齡同學差不多都是150公分左右，姚明女兒真的是小巨人呢」。
事實上，近幾年就有網友在機場遇到姚沁蕾時，當時目測她比一般成人男女都還要高，大概是180公分左右，沒想到如今13歲的她，成長速度更是驚人，最新照片已經追平媽媽葉莉193公分的高度，雖然站在爸爸旁邊還是顯得嬌小，但跟同齡孩子相比，姚沁蕾的身高可以說是無人可及！