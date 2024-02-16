「晚安小雞」被逮不是最慘！惹怒整個柬埔寨 名醫：未來會出人命
台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）與友人阿鬧赴柬埔寨拍攝造假影片，謊稱被詐騙集團毆打，險些出人命，最後被逮才供稱是「自導自演」，兩人在柬埔寨警方召開的記者會下跪道歉。市立聯醫中興院區醫師姜冠宇直言，晚安小雞被柬埔寨警方逮捕恐怕並非最慘下場，「未來還會出人命」。
國際中心賴正琳／綜合報導
「晚安小雞」13日開直播自稱在柬埔寨被凌虐電擊，然而許多網紅都跳出來質疑真實性，在柬台人和反詐騙組織也發文點出不合理之處，14日柬埔寨警方便透露已逮捕散播不實指控的「晚安小雞」和同夥網紅「阿鬧」，並搜出許多物證，例如鬼娃道具和假血漿。這幾日大量網友想知道「晚安小雞」狀況，《柬中時報》甚至因造訪人數過多而當機。
針對此事，醫師姜冠宇坦言「不懂為什麼要自導自演、演這麼大」，他指出，如果自營網路賺錢很辛苦，可以考慮受僱工作重新磨練技能。「透過空閒經營自媒體，當有了實質的東西可以分享，不但經濟不需只靠自媒體，也能篩選未來的市場，不然你的人生會被渦流徹底撕裂」。
對於晚安小雞可能的下場，姜冠宇直言「被柬埔寨逮捕應該還不是最慘的，我看未來還會出人命」。最後他提到，有些人可能是「人格偏差，思考方向有問題」，有些人則是「真的沒有智慧，想不到風險」，才讓自己陷入麻煩案件，姜冠宇呼籲大眾「要提醒自己避免成為這樣的人和故事了」。
除了名醫發文表達看法，財經專家胡采蘋也發文指出「柬埔寨警察比柬埔寨黑道還可怕吧」，引發網友熱議，認為「晚安小雞」這次真的鬧大了。