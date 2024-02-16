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全家福袋賣不出去拼了！直擊「門市降價賣法」　69折禮盒眾人瘋搶

▲全家禮盒一年一度年後降價又來了！許多門市的禮盒已經開始打69折販售，而全家龍年福袋也有店家開始推促銷。（圖/7-11全家各超商新品共享區）
▲全家禮盒一年一度年後降價又來了！許多門市的禮盒已經開始打69折販售，而全家龍年福袋也有店家開始推促銷。（圖/7-11全家各超商新品共享區）

記者張嘉哲/綜合報導

每到新年的時候，台灣四大超商都會推出福袋系列，也會因應春節到來進貨不少禮盒銷售，然而今年全家推出的生肖龍年福袋，限量80萬個，雖然剛開始販售就賣出20萬個，但是後續開箱被抓包有清庫存的疑慮，加上又漲價，導致銷售熱度跟往年有差，許多店家庫存還非常多。近日，有網友分享自己去全家時，發現店家都開始推福袋促銷活動，有的是買福袋抽紅包，有的則是直接降價，都可以看出今年龍年福袋實在不好賣，而禮盒往年就幾乎都賣不完，69折禮盒也在年後正式開跑。

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一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」貼文指出「全家福袋今年還剩下很多.....是什麼原因呢？已經有店家推出福袋兩件開抽紅包的活動，我很好奇其他店也是這樣嗎？」、「全家禮盒開始打69折了喔！我們這邊福袋也是打69折了，真的賣不出去拼銷售了」。

▲全家福袋、禮盒賣不出去開始推促銷活動，有店家推出任選兩樣就可以抽紅包的活動。（圖/7-11全家新品共享區）
▲全家福袋、禮盒賣不出去開始推促銷活動，有店家推出任選兩樣就可以抽紅包的活動。（圖/7-11全家新品共享區）
貼文一出，不少網友紛紛回應「全家福袋今年真的要好好檢討了....就是那波清庫存讓人不想買」、「今年應該是全家歷年來福袋賣最久的一次吧，每間店都剩超多」、「想當年全家福袋還要搶，現在沒人要買」、「以前贈品都還不錯，這次有啦啦隊貼紙，賣這價真的不敢買」、「這種多半是單店自己的活動，但很多店賣不出去應該也會跟進」。

事實上，早在過年前，就已經有全家門市撐不住，推出「購買福袋玩骰子」的活動，還有網友幸運骰到6豹子折價100元，當時被許多人大讚門市很聰明；如今年後，《NOWnews》也直擊越來越多門市開始拋售福袋，除了網友提到「任兩件福袋、禮盒」可以抽紅包之外，有店家直接在門口貼「福袋現金價200元」，打回去年兔年福袋的價格。

▲全家福袋今年買氣不佳，有店家在門口貼上「現金價200元」的促銷標語。（圖/記者黃韻文攝）
▲全家福袋今年買氣不佳，有店家在門口貼上「現金價200元」的促銷標語。（圖/記者黃韻文攝）
至於禮盒的部分，許多全家門市都已經開始進行69折的活動，多款像是蛋捲禮盒、餅乾禮盒都只要200元初頭就能帶回家，由於這些糖果餅乾禮盒都有「有效期限」，因此不得不趕快以低價拋售，目前社團內已經有不少人前往全家門市掃貨，喜愛禮盒的民眾也不要錯過囉！

不過綜觀今年來看，不僅全家福袋銷量普通，包括7-11、全聯雖然開賣皆有好評，但似乎大家對於高價位的福袋都比較有興趣，認為實用度更高、CP值更佳，以7-11來說，包括洗衣籃、包包系列低價位許多門市都還有貨；而全聯300元的購物袋福袋，則是到大年初五都被直擊一堆庫存沒人買，顯然台灣人對於一年一度的福袋內容物開始不感興趣，明年如何讓民眾願意掏錢購買福袋，將會是各大通路的一大難題。

▲全聯福袋低價位的購物袋福袋買氣也普通，不少人直擊門市還有許多庫存。（圖/7-11全家各超商新品共享區）
▲全聯福袋低價位的購物袋福袋買氣也普通，不少人直擊門市還有許多庫存。（圖/7-11全家各超商新品共享區）

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