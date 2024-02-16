全家福袋賣不出去拼了！直擊「門市降價賣法」　69折禮盒眾人瘋搶

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貼文一出，不少網友紛紛回應「全家福袋今年真的要好好檢討了....就是那波清庫存讓人不想買」、「今年應該是全家歷年來福袋賣最久的一次吧，每間店都剩超多」、「想當年全家福袋還要搶，現在沒人要買」、「以前贈品都還不錯，這次有啦啦隊貼紙，賣這價真的不敢買」、「這種多半是單店自己的活動，但很多店賣不出去應該也會跟進」。
事實上，早在過年前，就已經有全家門市撐不住，推出「購買福袋玩骰子」的活動，還有網友幸運骰到6豹子折價100元，當時被許多人大讚門市很聰明；如今年後，《NOWnews》也直擊越來越多門市開始拋售福袋，除了網友提到「任兩件福袋、禮盒」可以抽紅包之外，有店家直接在門口貼「福袋現金價200元」，打回去年兔年福袋的價格。
至於禮盒的部分，許多全家門市都已經開始進行69折的活動，多款像是蛋捲禮盒、餅乾禮盒都只要200元初頭就能帶回家，由於這些糖果餅乾禮盒都有「有效期限」，因此不得不趕快以低價拋售，目前社團內已經有不少人前往全家門市掃貨，喜愛禮盒的民眾也不要錯過囉！
不過綜觀今年來看，不僅全家福袋銷量普通，包括7-11、全聯雖然開賣皆有好評，但似乎大家對於高價位的福袋都比較有興趣，認為實用度更高、CP值更佳，以7-11來說，包括洗衣籃、包包系列低價位許多門市都還有貨；而全聯300元的購物袋福袋，則是到大年初五都被直擊一堆庫存沒人買，顯然台灣人對於一年一度的福袋內容物開始不感興趣，明年如何讓民眾願意掏錢購買福袋，將會是各大通路的一大難題。