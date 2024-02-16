房市／每戶2.53人再創新低！信義房屋：小宅化跨出雙北

新竹市房價3年因台積電漲6成！這區預售直逼8字頭　專家分析3原因

▲台積電2奈米廠設廠的竹科寶山二期基地去年正式動工，隨著園區擴建，新竹市近2年房價已漲破6成，關埔重劃區預售高價更是直逼8字頭。（圖／台灣房屋提供）
▲台積電2奈米廠設廠的竹科寶山二期基地去年正式動工，隨著園區擴建，新竹市近2年房價已漲破6成，關埔重劃區預售高價更是直逼8字頭。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電一開春股價就衝破700大關，不僅撼動台股走勢，台積電設廠的房價也隨之起舞，台積電2奈米廠設廠的竹科寶山二期基地，去（2023）年正式動工，隨著園區擴建，新竹預售屋的價格也步步高升，新竹市2023年均價52.7萬元，每坪足足比2021年高出20.3萬，大漲超過6成！新竹縣則從31.1萬元漲到42.3萬元，漲幅亦達36%。

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台灣房屋新竹北大直營店店長林祥智表示，竹科的寶山擴建基地雖位於新竹縣，但地理位置其實緊鄰新竹市，因此園區擴建對新竹市的帶動程度，較新竹縣更為明顯。由於竹科新竹園區既有的土地利用趨近飽和，但就業員工數持續增加，廠商的擴廠需求強勁，使擴建基地的發展備受看好，周邊房市也在產業前景可期的拉抬下，價格水漲船高，以最靠近竹科的關埔重劃區來說，預售新案高價已直逼8字頭，價碼堪比雙北精華區。

▲新竹地區近三年預售屋均價統計。（圖／台灣房屋提供）
▲新竹地區近3年預售屋均價統計。（圖／台灣房屋提供）
竹科新貴鈔能力  催動竹市房價高漲

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新竹市預售屋價格大漲，主要有三個原因，首先是「竹科收入高」，當地預售屋買盤以竹科新貴為主，由於新竹園區為科技業的研發重鎮，單是台積電的全球研發中心，就匯聚數千名高階人才，高所得工程師的房價負擔能力也相當強勁，觀察去年新竹市預售屋交易，有將近6成的案件，成交單價逾50萬元，顯見買盤雄厚的「鈔能力」。

其次，「剛性需求旺」。根據官方統計，竹科新竹園區去年底已有14.7萬名就業員工，比2021年底增加近8000人，未來擴建園區完工，就業人口還可望持續成長，為區域房市挹注豐沛的剛性需求。

第三，「土地供給少」。林祥智表示，新竹市地狹人稠，可開發腹地有限，因此長期以來都供不應求，近年火車站、巨城百貨一帶的核心鬧區，甚至有建商投入都更、危老的行列，以爭取有限的優質土地來推案，而老屋重建的整合成本高，且地段精華，新案價碼均達6、7字頭水位，使新竹市的高價新案分佈擴散，並拉高整體房價水位。
 

▲竹科的寶山擴建基地雖位於新竹縣，但地理位置較近新竹市，因此園區擴建對新竹市的影響較新竹縣更為明顯。圖為新竹巨城商圈。（圖／台灣房屋提供）
▲竹科的寶山擴建基地雖位於新竹縣，但地理位置較近新竹市，因此園區擴建對新竹市的影響較新竹縣更為明顯。圖為新竹巨城商圈。（圖／台灣房屋提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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