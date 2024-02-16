新田真劍佑2月24日不來台灣了！「不可抗力因素」取消粉絲見面會
日本男星新田真劍佑因為飾演Netflix《ONE PIECE 航海王》真人版影集「最帥索隆」使得人氣紅遍國際，去年多次低調來台的他，原定2月24日要在TICC台北國際會議中心舉辦「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE in Taipei」粉絲見面會，今（16）日主辦單位宣布活動取消，同時公告退票辦法。
記者陳雅蘭／綜合報導
主辦單位「優勢力娛樂」表示：「很遺憾通知各位新田真劍佑的粉絲，原定於2024／2／24（六）舉辦之2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE IN TAIPEI活動，因不可抗力因素宣布取消本次演出，並向一直等待演出的粉絲們深感歉意。」
自公告日起至2024年2月29日（含）止，主辧單位將提供全面全額退票，逾期恕不受理，詳情可至「優勢力娛樂」臉書、Ticket Plus遠大售票系統查詢。
新田真劍佑2023年因為主演《ONE PIECE 航海王》真人版，因而瞬間被全球粉絲認識，他去參加8個國家的漫畫博覽會時，大部分民眾看到他的第一句話都是「索隆耶！」新田真劍佑對此表示，今後也會為了讓更多人認識自己而努力，同時許下未來可以參加美國漫畫英雄系列作品的心願，除了累積更多演出經驗，更要用演技讓大家看見他的存在。
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