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陳芳語愛貓「腎衰竭病逝」憔悴痛哭！男友暖心相伴送完最後一程

▲眼見愛貓腎衰竭病逝，陳芳語面容憔悴、崩潰痛哭，在男友的陪伴下送走對方最後一程，畫面讓人好鼻酸。（圖／陳芳語IG）
▲眼見愛貓腎衰竭病逝，陳芳語面容憔悴、崩潰痛哭，在男友的陪伴下送走對方最後一程，畫面讓人好鼻酸。（圖／陳芳語IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

歌手陳芳語是眾所皆知的熱愛動物，還在家中收養好多隻流浪毛小孩，但在今（16）日陳芳語的其中一隻愛貓Kiwi因病離世，讓她痛心不已，稍早陳芳語也釋出影片，只見面容憔悴的她，在愛貓的身邊溫柔地親吻、喊話，親自送完對方最後一程。

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陳芳語12日就在IG上分享愛貓Kiwi的狀況，「我最害怕最不想聽到的就是...衰竭！」原來早在過年前，Kiwi就因為腎臟感染住院動手術，雖然手術成功，但還是得面對腎臟無法修復的事實，「知道了已經進入了腎衰第三期我的心頓沉了下去。」不過，陳芳語當時仍相信Kiwi一定會活下去。

▲陳芳語傷心到無法自拔，憔悴的面容讓大家好心疼。（圖／陳芳語IG）
▲陳芳語傷心到無法自拔，憔悴的面容讓大家好心疼。（圖／陳芳語IG）
沒想到Kiwi終究敵不過病魔離開人世，也讓陳芳語傷心不已，沉澱好心情後才終於在IG上發文，「I love you so much kiwi, you are my heart.Because in every life time i will find you！」只見陳芳語在影片中面容憔悴，忍著情緒吻別愛貓，更相約要在天堂見面。

此外，陳芳語的男友、血肉果汁機的鼓手諺文也發文感嘆，「我會永遠記得那個很有存在感的叫聲，跨物種的情誼是很珍貴的，剛開始遇到的時候感覺不太鳥我，到後來我只要蹲下就會叫一聲過來討摸，生命是如此脆弱。」

▲陳芳語在男友諺文（右）的陪伴下，一起送走愛貓最後一程。（圖／諺文IG）
▲陳芳語在男友諺文（右）的陪伴下，一起送走愛貓最後一程。（圖／諺文IG）
最後諺文更感性寫下，「珍惜身邊的人，當你還可以的時候，我知道這很陳腔濫調，但每次面對死亡跟道別都會有這種感觸，就怕我們不知道，（Kiwi）已經強壯地撐過了那麼多次，今天圓滿了。」

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