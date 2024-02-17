全聯、全家福袋賣不完！眾揭「最大敗筆」　內行今年改搶這2家

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「網路資訊越來越發達，福袋裡面有什麽一下就知道了啊」、「想用抽獎當噱頭，提高福袋價格不說，內容物也越來越差，早就回不去了」、「說是福袋，完全不知道福在哪，日本福袋文化到台灣就玩爛了」、「前幾年東西是真的好所以會買，東西越來越差當然就不想買囉！與其拼不是人人有的抽獎，不如內容物讓消費者滿意」。
綜觀今年多個通路福袋賣不完的主因，《NOWnews》記者大致觀察出幾個民眾特別在意的點，首先是在「價位」的部分，今年全家以及全聯的福袋都比往年高，全家過去單包販售199元，今年則單包249元；全聯在2022年最基本款200元，從2023年兔年開始至今年龍年，基本款上調至300元。
再者則是「內容物CP值不到位」，以全家來說，過去199元可以開到大家日常所需要的保溫瓶等物，不過今年卻出現清庫存的「啦啦隊女孩棒球貼紙」；全聯則是雖然有可愛的積木萬年曆，但其他商品被認為價值不到300元。
反觀今年評價最好的兩款福袋，包括「屈臣氏」以及「家樂福」，屈臣氏在今年1月1日推出外包裝是米奇24吋的行李箱福袋，售價僅要999元，內附商品總價值就超過2500元，加上行李箱讓人感到CP值非常高，即便沒有像超商、超市福袋抽大獎，但是卻讓買到的人都感到超值，該款福袋早在過年前就已經銷售一空。
另外則是「家樂福」福袋，一袋販售198元，內容物更是直接「塞好塞滿」，不僅有高單價的八寶粥系列，許多零食餅乾甚至泡麵，都是賣場的熱門品項，另外雖然沒有抽汽車，但是也有送出國機票+酒店、國內飯店住宿券、冰箱、演唱會門票等，是一款讓消費者感到物超所值的福袋。簡言之，福袋雖然祭出大獎來抽，但畢竟不是人人都會抽到，實際上消費者更傾向「福袋內容好，抽獎少一點也沒關係」，畢竟只要花錢購買福袋的人都希望能拿到超值好物，自然就會更吸引人一些，明年各大通路的福袋會怎樣做出改變，重新擄獲消費者的心，也是通路一大課題。