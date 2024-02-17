比好市多便宜！全家、全聯、7-11禮盒大降價 義美蛋捲整盒119元
一年一度的年後禮盒跳樓大拍賣來啦！每年到了接近春節時，四大超商、超市都會開始進駐禮盒販售，而由於都是一些糖果餅乾類，如果沒有賣完的話恐怕也是放到過期，因此在年後都會進行特價拍賣，目前全家許多門市已經殺出69折優惠、7-11則是部分門市已經5折開跑，最猛的是全聯，其中義美零食系列，有網友發現義美蛋捲禮盒年前售價298元，結果年後降價殺到119元，等於4折不到，直呼「比好市多還便宜啊！」
記者張嘉哲/綜合報導
近日在臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」、「我愛全聯好物老實說」中，不少人開始分享超商春節禮盒打折優惠，發現全家門市已經在初五開工就搶先開跑，許多門市都已經貼出69折的貼紙，包括常見的海苔、蛋捲甚至有眾多聯名的禮盒，通通都是200至350元就可以整盒帶回家；另外7-11則是開始陸續有門市推出限定禮盒5折的活動，像是Hello Kitty聯名軟糖、餅乾系列、馬克杯餅乾組合或是好想兔聯名羊乳片，通通都是5折帶回家。
另外最被網友討論的就是全聯福利中心，年後禮盒直接大降價，有網友發現「義美蛋捲」禮盒原本年前販售價格298元，年後門市降價至179元，立刻就掃了好幾盒；而也有人家裡附近的門市，「義美蛋捲禮盒」下殺到119元一盒，直逼四折的價格，大家愛吃的「義美小泡芙」禮盒也同樣下殺到100元至150元不等，還有包括海苔、多款蛋捲、巧克力餅乾都不用200元就能帶回家享用。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「義美蛋捲竟然賣這麼便宜！太誇張了」、「Hello Kitty聯名竟然半價！看我還不帶回家」、「感謝分享，準備出發去全聯挖寶了」、「比好市多還要更便宜了，義美泡芙禮盒100元太猛了」、「義美蛋捲179元我直接就買5盒了」、「全家69折超好買，已經掃入三盒」、「果然是早買早享受，晚買享折扣啊」。
而《NOWnews》記者也實際前往信義區的7-11以及全家，發現7-11兩家門市目前禮盒尚未開跑打折活動，而全家則是幾乎都有貼上69折的貼紙，可能會因單店銷售情況不同有所調整，民眾若有問題可以有禮貌詢問店員情況哦！而通常購買便宜的禮盒如果是糖果餅乾類，撿到便宜也要記得看賞味期，別撿到便宜放到過期可就白浪費錢囉！