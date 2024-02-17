2人集資買刮刮樂「一張就中百萬」！他卻只拿10萬：見證人性黑暗

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原PO隨後解釋：「當時在跟朋友打麻將，我就問要不要一起買刮刮樂，結果只有一個人跟我一起去當時走路去彩券行，買了一張2千元刮刮樂，我錢包忘記在車上身上只有300，於是朋友就先出剩下的1700元」。
選好了一張刮刮樂之後，原PO與朋友回到麻將桌上，由朋友操刀刮開兌獎，但一直刮到了最後一個遊戲之前都槓龜，友人便覺得這張無望中獎，「留下最後一個遊戲給原PO刮」，沒想到當原PO刮開最後一格後，卻讓這張刮刮樂價值大翻身，直接中了100萬元獎項。
友人看完後，急忙表示不讓原PO付錢，還想將先付的300元退還，表示這張刮刮樂是他的，但其他朋友見狀也看不下去「你們不是一起買的嗎？」最終雙方各退一步，前往銀行換獎之後，原PO拿到其中10萬元，其餘扣稅後的70萬元獎金則由朋友全拿。
原PO最後也感嘆表示：「家人叫我報警，我不想爭了，結果一陣子他就消失了，租的地方也換了，在這之前我們每年都會在一起打牌，每年都會買刮刮樂，認識很多年，寧願不要有這張刮刮樂的出現」。
一張刮刮樂讓多年友誼破滅的事件曝光，也讓不少網友感嘆：「當作花錢消災、看清人性」、「看了好多中獎故事，就這段最真實」、「一張能買出人性，比錢還買不到」、「300見人心，便宜啦」。